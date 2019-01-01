今夏离队？阿森西奥经纪人：皇马拒绝了1.8亿报价

这名攻击手经历了令人失望的2018-19赛季，但球员的经纪人坚称俱乐部无意出售他。

据阿森西奥的经纪人霍雷西奥·盖击奥利称，皇马拒绝了1.8亿欧元(1.55亿英镑/ 2亿美元)的报价。

阿森西奥经历了一个令人失望的赛季，在皇马42场西甲和欧冠比赛中，他只首发了20场，这使得人们猜测他可能在赛季结束后离开。

据传利物浦和尤文图斯都对这名西班牙国脚感兴趣，但他的经纪人坚称无论是这名球员还是皇马都对转会不感兴趣。

他说：“在过去的一年里，有高达1.5亿欧元和1.8亿欧元的报价，但皇马拒绝了他们。其他大俱乐部总是对阿森西奥感兴趣，想看看他是否想离开，这对他来说很正常。”

“但是他总是说他在皇马很开心，只对在那里取得成功感兴趣。他还是个孩子，一直在进步，俱乐部对他也很满意。”

皇马在令人极度失望的赛季中解雇了两名主教练，并重新任命齐达内为主教练。齐达内曾带领这家首都俱乐部连续三次夺得欧冠冠军。

在齐达内执教的6场比赛中，阿森西奥首发了5场，他仍然是恩里克所执教的国家队的常客，在今年3月的2020年欧洲杯预选赛中都有出场。

霍雷西奥·盖击奥利表示“：今年对皇马的每个人来说都是艰难的一年，对俱乐部的每个人来说都不是一个好年头，这种事情在足坛里面也可能发生——全队水平都有所下降，不仅仅是阿森西奥。”

“也许更多的注意力集中在阿森西奥身上，就像他以前表现出的那样，有很多期待，但今年没有成功。但在个人层面上，如果球队踢得不好，就不容易了。”

“你是谁并不重要，不管是梅西还是马拉多纳。但是阿森西奥在西班牙踢得很好，已经成为了国家队的常客。”

“他现在只想着下个赛季，和皇马一起再次赢得欧冠。”