仇视国米由来已久 尤文愿助巴萨拿下劳塔罗

这位阿根廷前锋在国际米兰缩小与意甲冠军差距的过程中发挥了关键作用，现在他是巴萨的头号目标。

基耶利尼痴迷于Netflix公司最近发布的关于迈克尔·乔丹的芝加哥公牛队的纪录片《最后一舞》，这并不令人意外。

在尤文图斯目前的球员阵容中，他们的队长无疑是俱乐部精神的最佳化身：“胜利并不重要——这是唯一有意义的事情。”

因此，乔丹的冷酷无情，“目的证明了手段的正当性”的职业运动方式总是能引起基耶利尼的共鸣。基耶利尼在他的自传中表达了对国际米兰的仇恨，这在上周引起了争议。

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这位中卫立即引用了乔丹的话来解释他对蓝黑军团的态度，乔丹在《最后一舞》中说，他对公牛队的第一个劲敌底特律活塞队的“仇恨”一直持续到今天。

“我认为人们理解我的意思，我不希望被误解。”基耶利尼告诉《共和报》：“我讨厌国米，就像乔丹讨厌活塞一样。”

“我忍不住恨国米，但99.9%的时候，当我们在场上互相撕成碎片的时候，我们能开怀大笑。”

“事实上，当我去年膝盖受伤时，给我带来最大快乐的消息来自哈维尔·萨内蒂。”

“体育仇恨是推动你打败对手的力量，如果赋予正确的含义，它是体育的一个基本组成部分。”

基耶利尼的观点并不是每个人都赞同。事实上，兹德内克·泽曼——必须承认，他在尤文有一段很长的不愉快的历史——认为在足球中有仇恨的位置是令人厌恶的。

当然，基耶利尼指的是一场精彩的对抗可以将对手推向更高的高度——但“体育仇恨”是否真的属于这场比赛还存在很大争议。

然而，毫无疑问，它仍然很流行。事实上，基耶利尼最初的言论在意大利引起了如此大的争议，这本身就令人惊讶。

自从2006年的电话门事件以来，尤文和国米之间的仇恨就一直在加深。在那次事件中，斑马军团被降级并被剥夺了两个冠军头衔，其中一个被授予了国米。

尤文继续将那些被撤销的意甲联赛冠军列入他们的荣誉名单中，并对他们认为的电话门事件的不公正表示不满，他们声称国米也同样卷入了这起事件。

国际米兰已经反复声明了不同的观点，并且，毫不奇怪，他们对尤文失去意甲冠军的立场持怀疑态度。

就在上个月，前国米后卫马特拉齐被问到他有多恨尤文图斯。他怎么回答？“很恨”。

甚至一些人还没有完全接受两位前斑马军团成员的到来：贝佩·马洛塔和安东尼奥·孔蒂。

事实上，当马洛塔在去年明确表示前队长毛罗·伊卡尔迪在梅阿查没有未来时，阴谋论者们有了一个很好的机会，他们声称国际米兰的首席执行官是一个双重间谍，试图帮助前俱乐部尤文签下国米的明星前锋。

国米体育主管皮埃罗·奥西利奥公开嘲笑将伊卡尔迪卖给尤文的想法，这无疑是一个荒唐的建议，尤其是因为马洛塔现在被斑马军团视为敌人而不是朋友。

事实上，尤文图斯愿意在比赛规则允许的范围内，不惜一切代价阻止马洛塔和孔蒂在米兰取得和在都灵时一样的成功。

正如够力足球已经了解到的，意甲卫冕冠军愿意帮助巴塞罗那签下劳塔罗·马丁内斯，因为这将大大降低国际米兰终结尤文在意甲统治地位的希望。

巴萨认为阿根廷人是老迈的中锋路易斯·苏亚雷斯的理想替代者，但马丁内斯的买断条款是1.11亿欧元——对于一家在冠状病毒爆发前就存在现金流问题的俱乐部来说，这一金额太大了。

因此，巴萨必须发挥创造力，现在希望用塞梅多来交换国际米兰的坎塞洛。所以，红蓝军团相信他们可以利用这名葡萄牙国脚来减少他们在劳塔罗·马丁内斯身上的花费。

当然，这样的交易将使巴萨失去一名右后卫，而这正是尤文图斯所需要的。

斑马军团愿意让德西利奥转会到诺坎普，因为这不仅会增加他们用皮亚尼奇交换巴萨中场阿图尔的希望，也会大大打击国米。