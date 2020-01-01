仇视国米由来已久 尤文愿助巴萨拿下劳塔罗
基耶利尼痴迷于Netflix公司最近发布的关于迈克尔·乔丹的芝加哥公牛队的纪录片《最后一舞》，这并不令人意外。
在尤文图斯目前的球员阵容中，他们的队长无疑是俱乐部精神的最佳化身：“胜利并不重要——这是唯一有意义的事情。”
因此，乔丹的冷酷无情，“目的证明了手段的正当性”的职业运动方式总是能引起基耶利尼的共鸣。基耶利尼在他的自传中表达了对国际米兰的仇恨，这在上周引起了争议。
这位中卫立即引用了乔丹的话来解释他对蓝黑军团的态度，乔丹在《最后一舞》中说，他对公牛队的第一个劲敌底特律活塞队的“仇恨”一直持续到今天。
“我认为人们理解我的意思，我不希望被误解。”基耶利尼告诉《共和报》：“我讨厌国米，就像乔丹讨厌活塞一样。”
“我忍不住恨国米，但99.9%的时候，当我们在场上互相撕成碎片的时候，我们能开怀大笑。”
“事实上，当我去年膝盖受伤时，给我带来最大快乐的消息来自哈维尔·萨内蒂。”
“体育仇恨是推动你打败对手的力量，如果赋予正确的含义，它是体育的一个基本组成部分。”
基耶利尼的观点并不是每个人都赞同。事实上，兹德内克·泽曼——必须承认，他在尤文有一段很长的不愉快的历史——认为在足球中有仇恨的位置是令人厌恶的。
当然，基耶利尼指的是一场精彩的对抗可以将对手推向更高的高度——但“体育仇恨”是否真的属于这场比赛还存在很大争议。
然而，毫无疑问，它仍然很流行。事实上，基耶利尼最初的言论在意大利引起了如此大的争议，这本身就令人惊讶。
自从2006年的电话门事件以来，尤文和国米之间的仇恨就一直在加深。在那次事件中，斑马军团被降级并被剥夺了两个冠军头衔，其中一个被授予了国米。
尤文继续将那些被撤销的意甲联赛冠军列入他们的荣誉名单中，并对他们认为的电话门事件的不公正表示不满，他们声称国米也同样卷入了这起事件。
国际米兰已经反复声明了不同的观点，并且，毫不奇怪，他们对尤文失去意甲冠军的立场持怀疑态度。
就在上个月，前国米后卫马特拉齐被问到他有多恨尤文图斯。他怎么回答？“很恨”。
甚至一些人还没有完全接受两位前斑马军团成员的到来：贝佩·马洛塔和安东尼奥·孔蒂。
事实上，当马洛塔在去年明确表示前队长毛罗·伊卡尔迪在梅阿查没有未来时，阴谋论者们有了一个很好的机会，他们声称国际米兰的首席执行官是一个双重间谍，试图帮助前俱乐部尤文签下国米的明星前锋。
国米体育主管皮埃罗·奥西利奥公开嘲笑将伊卡尔迪卖给尤文的想法，这无疑是一个荒唐的建议，尤其是因为马洛塔现在被斑马军团视为敌人而不是朋友。
事实上，尤文图斯愿意在比赛规则允许的范围内，不惜一切代价阻止马洛塔和孔蒂在米兰取得和在都灵时一样的成功。
正如够力足球已经了解到的，意甲卫冕冠军愿意帮助巴塞罗那签下劳塔罗·马丁内斯，因为这将大大降低国际米兰终结尤文在意甲统治地位的希望。
巴萨认为阿根廷人是老迈的中锋路易斯·苏亚雷斯的理想替代者，但马丁内斯的买断条款是1.11亿欧元——对于一家在冠状病毒爆发前就存在现金流问题的俱乐部来说，这一金额太大了。
因此，巴萨必须发挥创造力，现在希望用塞梅多来交换国际米兰的坎塞洛。所以，红蓝军团相信他们可以利用这名葡萄牙国脚来减少他们在劳塔罗·马丁内斯身上的花费。
当然，这样的交易将使巴萨失去一名右后卫，而这正是尤文图斯所需要的。
斑马军团愿意让德西利奥转会到诺坎普，因为这不仅会增加他们用皮亚尼奇交换巴萨中场阿图尔的希望，也会大大打击国米。