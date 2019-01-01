仅靠替补球员 皇马今年夏天如何赚到3亿欧元

银河战舰已经从阵中的边缘球员身上赚了1.2亿欧元，但他们相信自己能够符合FFP的规定，而且仍然可以通过出售更多的替补，然后得到博格巴。

砸钱是件容易的事，到6月中旬，皇家马德里在新援身上已经花掉3.15亿欧元(2.84亿英镑/ 3.53亿美元)。

现在，最困难的问题出现了:实现收支平衡。然后希望通过出售球员赚到足够的钱来支持另一重大转会交易。

博格巴仍然在齐达内的夏季转会名单上，我们已经知道，多亏了这位法国人和他的经纪人拉伊奥拉，这位中场球员希望离开老特拉福德寻找“新的挑战”。

对所有相关各方来说，好消息是皇马有充足的资金——或许是独一无二的充足资金——来说服曼联与这名球员分道扬镳，而就在三年前，红魔刚刚为其支付了8900万英镑。

皇马拥有一个身价不菲的阵容。

到目前为止,他们已经从四名铁打后备身上赚取了1.2亿欧元(1.12亿英镑/ 1.4亿美元):科瓦契奇(4500万欧元)、洛伦特(3500万欧元),劳尔德·托马斯（2000万欧元)和埃尔南德斯(2000万欧元),而雷吉隆、卢卡·齐达内和奥德加德都被租借出去以精简齐达内手下臃肿的阵容。

皇马相信，他们可以通过出售巴列霍、马约拉尔和塞瓦略斯（尽管阿森纳刚刚希望租借得到后者）获得更多的资金——他们三位为西班牙在今年夏天赢得u21欧洲杯有着重要影响。而马里亚诺被推荐至英超和意甲球队，为了收回一年前球队为将其从里昂带回至伯纳乌所花费的2300万欧元。

从理论上讲，摆脱他们不想要的超级明星应该更容易，也更有利可图。然而，事实证明，这比预期的要稍微困难一些。

到目前为止，皇马还没有收到纳瓦斯、伊斯科和贝尔的报价，这三名球员在皇马欧冠三连冠过程中发挥了关键作用。

其他球队对贝尔缺乏兴趣对皇马来说尤其沮丧，而这位威尔士国脚并不想促成转会。

这位边锋的经纪人乔纳森·巴尼特指出：“他在西班牙有着美好的生活和家庭。”

“我认为，他的离开需要特别处理，租借不在计划中。”

这是不可否认的事实，正如J罗转会那不勒斯的僵局所凸显那样。

安切洛蒂渴望与其旧部重逢，但是俱乐部主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯已经公开表示，皇马为这位2014年世界杯的明星球员开出了过高要价。

德劳伦蒂斯接受采访时表示：“J罗在我们心中，尤其是在执教他比其他教练出色的主帅安切洛蒂的心中。”

“J罗的问题在于我们必须对付皇家马德里。我们很强硬，不想屈服于皇马不公平的要求。”

意大利人也力图达成关于租借这位攻击型中场的鞋子——类似于其在拜仁慕尼黑的两年时间,但实际上，在拜仁放弃签下这位哥伦比亚球员后，皇马仅希望完成永久转会。

皇马对塞巴洛斯的态度也和J罗相似——齐达内很高兴看到这名球员永久离开。阿森纳现在已经提出租借这名球员，如果这笔交易达成，皇马将在今年夏天失去高达4000万欧元的转会费。

这将是一个麻烦，因为皇马知道，他们需要1.5亿至1.8亿欧元才能签下博格巴，而曼联毫不意外地决心从他们最引人注目的球员身上赚取巨额利润。

因此，皇马希望通过出售贝尔(6000万欧元)、J罗和伊斯科(均为5000万欧元)，赚取大约1.6亿欧元，从而使他们的转会收入提高到2.8亿欧元。

与此同时，纳瓦斯的估值为1000万欧元，而如果将马里亚诺、巴列霍和马约拉尔都卖掉，那么通过卖球员得到的总收入将远远超过3亿欧元。如果交易成功，塞巴洛斯还将从阿森纳获得一笔租借费。

目前为止，皇马在这个夏天从他们的边缘球员身上赚了不少钱，并且可能通过卖出更多的球员来获得可观的利润，他们在银行里的存款将超过足够的钱来平息任何对财务公平竞争(FFP)的担忧。

然而，如果他们想要得到博格巴，在贝尔、J罗和伊斯科身上完成利润丰厚的交易将是至关重要的。更重要的是，他们需要尽快达成交易。

要提醒的是，曼联在没有足够时间去寻找替代者的情况下，是不会同意任何交易的。因此，时间紧迫。

皇家马德里夏季大甩卖将变得更加混乱。