仅剩两个健康中卫 克洛普承认利物浦防线告急

利物浦在中卫的位置上有明显的空缺，他们正准备迎接包括世俱杯在内的繁忙节日赛程。

利物浦主帅克洛普承认，在周六与沃特福德的比赛临近时，安菲尔德的后防出现了很大的问题。

由于伤病的原因，这支联赛领头羊已经失去了中后卫乔尔·马蒂普，但是现在德国人已经证实了对德扬·洛夫伦的情况比他希望的更令人担忧。

克罗地亚国脚上周末在伯恩茅斯的比赛中一瘸一拐的下场，在周中对阵萨尔茨堡的比赛中下半场早段被替换下场，这场比赛帮助红军在E组取得头名。

克洛普承认在那场胜利后，他希望洛夫伦只是因为抽筋而受伤，然而事实证明，随着赛季繁忙期的临近，这对红军来说更加重要。

“德扬已经离开沃特福德了。”在周五与红军续约到2024年的克洛普表示：“他会在我的合同到期之前回来！这是肌肉受伤，比上次更严重。我们有问题。”

克洛普承认现在的伤病情况并不理想。

“只有两名健康的中后卫令人担忧，这不是我们第一次有这种情况。”他补充道：“法比尼奥也踢不了了。这并不太酷。我们只能把他们放到棉花里，问他们想要什么样的训练。”

他一直在思考如何解决这个问题，并承认年轻的塞普·范登伯格和基-亚纳·霍弗都将出现在阵容中。

“我们必须有创造力。”他说：“我们有基-亚纳和塞普。我们也可以踢不同的体系。但我们有问题。”

从周六到1月5日，利物浦将在四场比赛中打七场比赛。

在与沃特福德的比赛后，红军将前往阿斯顿维拉参加联赛杯四分之一决赛。然而，考虑到他们的主力阵容将会参加国际足联的世俱杯，他们将会更换阵容。

从卡塔尔回来后，克洛普的球队将与莱斯特城、狼队和谢菲尔德联进行英超联赛的比赛，然后与埃弗顿进行足总杯德比。