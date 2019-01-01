什琴斯尼成全场最粗大腿 尤文贡献“赛季最糟表现”

在从拉齐奥手中艰难夺取3分后，尤文后卫基耶利尼对门卫什琴斯尼表达了感谢。

在上一轮意甲联赛中，尤文客场挑战拉齐奥。在0-1落后的情况下，门将什琴斯尼神勇发挥，做出了5次扑救，为队伍争取了一线生机，在最后16分钟，替补上场的坎塞洛打入一球，随后C罗又为队伍打入一粒点球，最终帮助尤文2-1获胜。

赛后，队长基耶利尼在接受《天空体育》意大利站的采访时表示：“在55到60分钟时，尤文无疑贡献了本赛季以来的最糟糕表现。多亏什琴斯尼，我们才在随后的一小时能够继续呼吸，并最终逆转获胜。”

“这场比赛让我们更加成熟，接下来我们将在周三与亚特兰大展开意大利杯的比赛，希望这些经验对我们会有所帮助。”

主教练阿莱格里同意了基耶利尼的看法。他补充道：“什琴斯尼做得非常棒，我们都知道他是个非常优秀的门将。我认为他最大的进步在于90分钟内能够更加集中注意力，也变得更自信了。”

“博努奇的脚踝肿胀，到底什么情况还要等等看。不过我们还有卡塞雷斯，皮亚尼奇也将在周中回归。在那不勒斯踢平米兰之后赢得比赛是很重要的，我告诉小伙子们要继续努力，即使我们表现得并不太好。”

本场比赛中，制造了乌龙球的埃姆雷-詹整场表现不佳，不过阿莱格里表示，责任在自己身上：“这是我的问题，我把詹安排在了中场，这是个错误，他所在的位置难度非常高，后来换上本坦库尔之后就好些了。”

“开赛后的一个小时中我们都表现的不好，但最后半小时我们做得好些了。在半场时，我告诉小伙子们传球要更精准，不要犯那么多鲁莽的错误。贝纳德斯基和坎塞洛的上场让我们更有序，替补的队员们都非是关键人物。”

“拉齐奥的高压模式确实给我们制造了很大的麻烦，特别是我们的传球还不给力，感觉上半场的我们就是各踢各的。比赛很艰难，但我在尤文图斯已经5年了，还没遇到过在拉齐奥主场能够好过的比赛，所以也不觉得有什么惊讶的。”