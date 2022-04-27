什么是勺子点球？勺子点球技巧、如何踢以及哪些球员常用这个踢法？

勺子点球是一种巧妙而简单的罚球方式，即罚球者将球踢向球门中央。

本泽马在2021-22赛季欧冠半决赛首回合中成为头条新闻，因为他在高压情况下踢出了勺子点球，在3-4不敌曼城的比赛中打进了皇马的第三球。

那么，什么是勺子点球，还有谁尝试过勺子点球？够力足球带您一探究竟!

勺子点球原名帕年卡点球，是由安东宁-帕年卡发明的点球主罚技术，并在1976年一举成名，当时这位捷克斯洛伐克球星在欧洲杯决赛中用它来对付德国和拜仁慕尼黑的传奇门将塞普-迈尔。

在那场比赛的90分钟内，捷克队从2-0被追成2-2，比赛被拖入加时赛，然后是点球大战。

在前七轮点球全部命中后，德国球员乌利-霍斯罚丢，给了帕年卡赢得比赛的机会。

接下来的几秒钟，当球简单地飘进球门中间时，迈尔向左俯冲，这将作为一项新技术的诞生而载入足球史册，这是一种革命性的点球主罚方式。

贝利将其描述为"要么是天才，要么是疯子"的作品，而捷克人则被指责在比赛的最大舞台上炫耀，不得不为自己辩护。

"我认为迈尔不太喜欢我的名字，但我从未希望让他看起来很可笑，"帕年卡告诉欧足联官网。

"相反，我选择这么踢是因为我看到并意识到这是进球的最容易和最简单的秘诀。这是一个简单的秘诀。"

自1976年勺子点球首次出现以来，它已被一些最伟大的球员在一些最重要的时刻越来越经常地使用。

也许最著名的勺子点球出现在2006年世界杯决赛中，当时齐达内通过将这样一个点球击败布冯，使法国队1-0领先意大利队。当然，这场比赛以齐祖的失望而告终，因为他被罚下了，法国队最终输掉了决赛，但这仍然是镌刻在足坛历史中的一个时刻。

皮尔洛是另一位成功使用勺子点球的人，这位意大利中场大师在2012年欧洲杯对阵英格兰的点球大战中成功用勺子点球破门。

他解释道："我在最后一秒做出了决定，当时我看到英格兰队的守门员乔-哈特在他的防线上做各种动作。”

"当我开始跑起来的时候，我还没有决定自己会做什么。然后他动了一下，我就决定了。这都是即兴的，没有预谋的，我只想将我的进球机会推到接近100%。”

在现代足球中，梅西曾多次使出这一技能，而阿扎尔、德佩和斯特林都曾踢过勺子点球，但帕年卡本人似乎更喜欢塞尔吉奥-拉莫斯的那些勺子点球。

"拉莫斯无疑是世界上最好的球员之一，"帕年卡告诉《阿斯报》。

"我记得他最初的勺子点球都不是最漂亮的，但都进了，这才是最后重要的事情。”

"他对塞尔塔的勺子点球是我见过的最优雅的一次，我真的很喜欢，我很欣赏这个进球。毫无疑问，这是一个伟大的进球。"

拉莫斯的前队友本泽马也完成了一个完美的勺子点球，在2021-22赛季欧冠半决赛首回合比赛中，这位前锋表现出钢铁般的意志，骗过了埃德森，将皇马拉回3-4的比分。

塞巴斯蒂安-阿布雷乌可能是最高产的勺子点球进球者，但鉴于他的绰号是"疯子"，这是可以预料到的。不过，这并不是一个他欣赏的外号。

在2010年世界杯乌拉圭对阵加纳的点球大战中，他使用勺子点球破门后说道："你用什么形容词来描述齐达内的点球？疯狂？不，是魔术。那么为什么阿布雷乌就是疯狂呢？"

他甚至曾在一场比赛中打进了两个勺子点球，那是2011年博塔弗加客场3-2击败弗鲁米嫩塞的比赛。

当然，这种技术的性质和经常使用的高压情况使它成为一种冒险的选择，并不是所有人都像拉莫斯那样能够幸运地破门。

"我昨天看着孟菲斯-德佩进了一个，所以我在最后一刻决定也踢一次勺子点球，我真傻！"米特洛维奇此前在塞尔维亚vs黑山的比赛中射失勺子点球后感叹道。

莱因克尔在1992年代表英格兰对阵巴西的一场友谊赛中也有过一次著名的失误，他错过了追平英格兰球员进球纪录的机会，他的勺子点球被扑出。

然而，也许代价最大的失败来自于法国人扬-凯莫甘特，他在2010年莱斯特城对阵卡迪夫的英超升级附加赛半决赛中射失了勺子点球，被对手轻松扑出，导致球队最终无缘升级。

由于勺子点球是建立在假设门将会扑向某个方向的基础上的，所以伪装是进球的关键。

因此，重要的是，你平时罚点球时的跑动和你在踢勺子点球时的跑动之间没有区别，只有在击球的时候，区别才会变得明显。

试着用你大脚趾内侧的地方击球，在尝试勺子点球时，保持腿部挺直也是有帮助的，重要的是稍微向后倾斜——但不要太多——以获得击球的高度。

保持放松是很重要的，这使得那些在更大的舞台上踢出勺子点球的人更让人印象深刻。

记住，就像所有事情一样，实践出真知，这种棘手的技巧应该及时出现在你面前。