亿万富豪坎迪仍有意收购切尔西 英政府表示买家可申请新许可

在俱乐部老板阿布拉莫维奇的资产被英国政府冻结的消息传出后，切尔西出现了不确定性，这位俄罗斯商人在被制裁前正在试图出售俱乐部，亿万富翁尼克-坎迪仍然对收购蓝军感兴趣，这笔交易仍然有希望完成。

目前的情况是，由于面临制裁，阿布拉莫维奇被阻止从他在英国的资产中获取任何形式的利润。

这使得切尔西的出售谈判被搁置，同时门票和商品销售也被停止，但感兴趣的各方正在继续探索收购切尔西的可能性，房地产开发商坎迪——他是一位蓝军球迷——确认他仍然在与一些美国投资者一起竞争切尔西的控制权。

坎迪计划在周末到现场观看切尔西vs纽卡斯尔的英超联赛，这位富豪的发言人表示：“我们正在研究昨天公告的细节，我们仍然有兴趣进行投标。”

"显然，对于所有切尔西球迷来说，这是一个非常不确定的时期。在我们看来，没有人是足球俱乐部的所有者——你只是球迷和这个社区的监护人。"

坎迪曾表示，如果他从阿布拉莫维奇手中夺回对切尔西的控制权，他将把支持者放在俱乐部的中心位置，他现在正在与几方就合资收购俱乐部进行谈判。

阿布拉莫维奇不被允许从这笔交易中获益，而英国政客克里斯-菲尔普透露，潜在的买家——来自托德-波利和汉斯约格-怀斯的报价已经摆在桌面上，芝加哥小熊队老板汤姆-里基茨和纽约喷气机队老板伍迪-约翰逊的兴趣也正在浮出水面——可以要求政府协助讨论有关许可协议。

菲尔普告诉天空新闻："按照今天的许可条件，出售俱乐部是不被允许的。”

"如果出现了一个买家，那么该买家或切尔西足球俱乐部可以与政府联系，要求以允许出售的方式改变许可条件，他们将能够与政府联系，提出建议。”

"明确地说，只要钱流向阿布，那么任何相关建议都不会被接受，他不能从任何出售的收益中获益。"