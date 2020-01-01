人非圣贤 图赫尔：内马尔的红牌源自人类本能

图赫尔在内马尔被红牌罚下后，称他的行为是出于“紧张”。

在周日4-3战胜波尔多的比赛中，巴黎圣日耳曼前锋内马尔被红牌罚下，但主教练托马斯·图赫尔拒绝批评他的铲球鲁莽。

巴西国脚内马尔在伤停补时侵犯波尔多球员亚辛·阿德里，被出示第二张黄牌。

这名28岁的球员与裁判威利·德拉约德发生了激烈的争执，当他离开球场时，他讽刺地为裁判们鼓掌。

其他球队

然而，图赫尔认为内马尔的反应是很自然的，因为他觉得内马尔之前已经被波尔多的萨巴利犯规了。

内马尔将缺席巴黎圣日耳曼下一场主场对阵第戎的比赛。

“我们必须谈论整个情况。”图赫尔在赛后的媒体发布会上谈到内马尔的犯规时说。

“他很紧张，会做出反应。他是人类。他不该如此反应，但他是人。而这位波尔多球员甚至没有得到一张黄牌。”

图赫尔承认这场胜利鼓舞了士气，因为他们在欧冠16强首回合 -2负于多特蒙德的比赛后表现积极。

“胜利是现在最重要的事情，因为有很多事情需要改进，这是很明显的。”德国教练补充道。

“输球后，球员们缺乏一点信心。它是这样的。我们可以看到，很多球队在欧洲一场失败后总是很难重新找回精神和信心。”

巴西后卫马尔基尼奥斯认为巴黎圣日耳曼必须努力提高他们的防守表现，因为他们在过去两场法甲比赛中丢了七个球。

“一方面我们的进攻真的很强大，但另一方面我们也丢了很多球。”他告诉Canal+。

“作为后卫，我们必须考虑我们有什么可以做到最好。这场比赛主要是定位球。我们真的需要更好地合作。”