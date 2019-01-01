人美心善 德赫亚向西班牙灾区捐赠20万欧元善款

这位曼联门将的慷慨解囊得到了西班牙红十字会的感谢。

曼联守门员大卫·德赫亚向西班牙风暴灾区捐赠了20万欧元，这场毁灭性的风暴夺去了7人的生命。

西班牙红十字会周四确认了这笔现金的捐赠，并感谢了这位门将的慷慨解囊。

该组织在社交媒体上发布了一条消息，并附上了这名门将的照片：“20万欧元用于支持阿利坎特和穆尔西亚洪水受灾民众。大卫·德赫亚，谢谢你的支持。”

阿利坎特省和穆尔西亚省是受上星期风暴影响最严重的两个省，暴雨造成大面积洪水，许多地区被切断了联系。河流决堤后，军队不得不帮助成千上万的人撤离家园。

在迫使机场暂时关闭后，这场在西班牙语中被称为“gota fria”的风暴也导致了交通混乱。在阿利坎特附近的多洛雷斯镇，包括一名66岁的荷兰男子在内的7人在洪水中丧生。

本月早些时候，德赫亚与曼联签订了一份为期五年的新合同，将他的周薪提高到每周25.5万英镑左右，据说德赫亚已经成为曼联收入最高的球员。

德赫亚出生于马德里，但是他的父亲出生在阿利坎特省的里多万，在附近的奥瑞韦拉镇长大。奥瑞韦拉镇是上周风暴受灾最严重的地区之一。

现年28岁的德赫亚和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、莱昂内尔·梅西等球星一同入选西班牙《阿斯报》去年公布的“最慷慨的足球运动员”名单。

报道称，他此前曾向莫桑比克一家慈善机构捐款3万英镑，让孤儿院的孩子们从中受益。