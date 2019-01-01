人生赢家！曼城18岁天才当爹了

曼城18岁的青训天才菲尔-福登已经与女友诞下一子，并买了价值200万英镑的豪宅给父母。

据《太阳报》报道，曼城18岁天才小将菲尔-福登最近已经当爹了。

福登的女朋友瑞贝卡-库克今年同样只有18岁，她已经为这位超新星生下了孩子，据悉是个男孩。

据了解，福登目前仍和自己的父母一起住，但房子是他自己买的，价值200万英镑，而女友瑞贝卡则与其母亲同住。

一位知情人告诉《太阳报》：“福登对于孩子的到来很开心，他为瑞贝卡和两人的孩子给予全力的支持，瑞贝卡比福登小几个月，他们两人已经认识了非常久。”

“福登以前经常在网上晒自己和瑞贝卡的合照，但在逐渐接近曼城一线队之后，他就不再这么做了，因为他需要专注于足球，或许现在成家还太年轻，但瑞贝卡和他们的孩子不会要求任何东西。”

福登在8岁时就加盟曼城青训营，2017年11月他完成一线队首秀，在孩子出生之后，他立刻在社交媒体上晒出孩子睡在摇篮里的照片，而孩子还盖着曼城的毛毯，旁边有相同配色的泰迪熊娃娃和气球，看来又是一个未来的曼城球员。

菲尔-福登被誉为曼城有史以来最有才华的青训球员，他在上赛季成为英超联赛中最年轻的冠军奖牌获得者。

《太阳报》记者还登门拜访了福登女友瑞贝卡，当时瑞贝卡正在和福登视频聊天，见到记者后，瑞贝卡把手机屏幕反过来给记者看，并表示：“这就是孩子他爸，他已经把这个喜讯告诉主教练了。”