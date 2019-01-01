人比人比死人 前国米门神：孔蒂与穆里尼奥没可比性

前国际米兰门将朱利奥-塞萨尔认为蓝黑军团在孔蒂带领下可以挑战联赛冠军，并且力挺这位新帅与功勋教头穆里尼奥没有可比性。

据意大利媒体报道，前国际米兰门将朱利奥-塞萨尔非常欣赏安东尼奥-孔蒂，认为蓝黑军团在这位本土主帅带领下有可能挑战联赛冠军。

今夏才走马上任的孔蒂目前带领球队取得联赛头四场全胜独占鳌头的好开局，他的管理方式也因此被拿来和穆里尼奥的铁腕治军相比较，穆里尼奥正是最近一位能为国际米兰赢得联赛冠军的功勋教头。

塞萨尔告诉《米兰体育报》：“我看到了一支打法华丽、有韧性、有系统的球队。孔蒂的工作进展很顺利，他是个完美主义者，球员们似乎已经明白这一点。”

“国际米兰将在孔蒂的率领下，能将意甲冠军争夺战打到赛季结束。今夏我在球队的亚洲巡回赛时遇到他时就有这样的想法，经过前几轮的比赛后更得到了应证。”

“孔蒂是个成功的主帅，但和穆里尼奥没有可比性。球迷们喜欢何塞，是因为他做出了不可思议的成就。我希望孔蒂能追随穆帅的脚步，闯出另一番天地。”

“9年无冠的国际米兰，现在是时候该拿一回了。许多人对孔蒂心存疑虑，也许是因为他在尤文图斯的过去。这是非常愚蠢的想法，孔蒂过去是一名伟大的职业球员，如今也是一名顶级主帅。”

现年40岁的塞萨尔于去年挂靴，他透露自己已经开始转换跑道。他说：“我正在学习成为一名球探，目前我在里斯本生活、学习以及创业。”