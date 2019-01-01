人来人往 利物浦确认斯图里奇莫雷诺离队

在周六的欧冠比赛中，这位射手和边后卫都坐在了替补席上。

利物浦宣布丹尼尔·斯图里奇和阿尔贝托·莫雷诺将在合同期满后离开俱乐部。

“对这两位杰出的球员说的最重要的话就是‘谢谢’。”利物浦主教练尤尔根·克洛普在俱乐部官方网站上说。

“当我以主教练的身份来到这里时，他们就在这里。在那段时间里，他们——和其他人一样——帮助我们建立了一支朝着正确方向前进的球队。”

“没有他们，我们就不会有现在的球队和俱乐部。”

29岁的斯图里奇于2013年从切尔西加盟利物浦，为红军出场160次，攻入67球。

这位英格兰国脚在安菲尔德的那段时间是多产的，但是伤病最终让他失去了成为俱乐部主力的机会。

在他为利物浦效力的最后一个赛季，斯图里奇在27场比赛中打入4球，其中大部分来自替补时候。

“我认为丹尼尔已经赢得了被认为是现代利物浦伟大球员的权利。”克洛普说。

“他来到俱乐部的时候，我们正在努力重建自己。他为利物浦打进的一些进球非常、非常、非常重要。”

26岁的莫雷诺于2014年8月从塞维利亚加盟利物浦，为俱乐部出场141次。

“阿尔贝托的个性反映在他踢球的方式上，”克洛普说。

“充满热情，充满活力，永远积极向上。一个令人难以置信的人物，他总是愿意为球队奉献自己的一切。”

莫雷诺的上场时间也随着他在利物浦职业生涯的结束而减少，安迪·罗伯逊的出现意味着这位左后卫在2018-19赛季只在英超出场过两次。

莫雷诺和斯图里奇都坐在替补席上没有参与周六利物浦在马德里2-0战胜热刺的比赛。

“我们当然会想念他们，但是我们可以用最好的词来告别:伙计们，你们是作为欧洲冠军离开的。”克洛普说。