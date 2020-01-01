人未走茶已凉 卡瓦尼的离开让大巴黎颜面尽失

巴黎人有登顶的愿望，但他们没能给予他们的英雄应有的尊重。

当卡瓦尼这个月从巴黎圣日耳曼离开的时候，他的价值还没有完全体现在他在俱乐部的地位上。

他是王子公园的宠儿——在那里，他的勤奋、敬业和射门得分受到了球迷们的喜爱——尽管他在法国首都度过了一段多产的时期，但他很少从教练席上得到这样的喜爱。

2013年夏天，卡瓦尼以6400万欧元(5800万英镑/ 7600万美元)的天价从那不勒斯转会而来，作为球队对摩纳哥俱乐部签下拉达梅尔·法尔考的回应。但卡瓦尼在最终成为俱乐部无可争议的9号的过程中经历了一场最终失败的战斗。

最初，他被安排在边路，而伊布则在中路踢球。经过三年毫无怨言的训练，他终于有机会获得这个位置。他在那不勒斯的记录表明进球将是最终的结果，事实也证明了这一点，当他在自己喜欢的位置上时，他的进球率大约是每场一球。

这就是大巴黎向这名前锋短暂显示的信心,他们能够依赖过时舒波莫廷为国际米兰整个赛季备用选项。但去年夏天，租借球员伊卡尔迪成功降落，而卡瓦尼却被冷藏了。

由于身体状况不佳，而且几乎被主教练托马斯·图赫尔遗忘在了首发阵容之外，这位32岁的球员只有6个月的合同了，他将以一种不光彩的方式离开俱乐部。

这样一个不礼貌的离开不适合一个作为巴黎圣日尔曼队长球员，他牺牲了3年的职业生涯，为巴黎圣日尔曼踢了不合适的位置，他将以队史得分手（198粒）的身份离开了巴黎圣日尔曼。

“当你是球迷的偶像，当你在球场上时，你能进球，就很难不去踢球了，”佩德罗·保利塔在2007-08赛季发现自己的处境与卡瓦尼相似时，告诉法甲官方网站说道。

“我希望对俱乐部和他来说一切顺利，因为他值得在巴黎圣日耳曼好好度过他的时光。”

尽管巴黎人似乎已经满足了卡瓦尼的离开愿望，但对于巴黎圣日尔曼来说，这样的偶像人物迫切想要离开球队并不是个好兆头。

“我们不想失去一名球员，但这是可能发生的，这是事实，”图赫尔在周三对阵兰斯的法国杯半决赛前夕解释道。

“这对他来说并不容易。我能理解他。我很高兴他保持积极和专业。如果有人受伤了，我们有一个非凡的替代者。”

这就是卡瓦尼问题的症结所在：他只有在伊卡尔迪缺阵的情况下才会被考虑上场。在图赫尔看来，乌拉圭人已经被降级为奢侈品的替代者。

因此，难怪他已经厌倦了被当作二等公民对待，而在他职业生涯的巅峰岁月里，他一直以一流的表现服务球队。在巴黎的最后六个月，他不得不要求离开，这是对他最后的侮辱。

对卡瓦尼来说，转会到西班牙似乎是最合理的结果。马德里竞技已经为这位想要离开的球员出价1000万欧元(合850万英镑/ 1100万美元)，对卡瓦尼来说，这似乎是最合理的结果。

巴黎圣日尔曼需要更多的资金，但卡瓦尼想要搬到万达大都会球场的愿望是可以理解的。缺乏进球的床单军团肯定会给到他一线队的机会，而迭戈·西蒙尼也毫不意外地是这名不懈奔跑的球员超级粉丝。

同样的，切尔西主教练弗兰克·兰帕德高度评价了这位前巴勒莫前锋：“我和他较量过，我一直喜欢他的精神状态，他的态度，当然还有他的进球数据。”

蓝军已经和巴黎圣日尔曼进行了谈判，但是到目前为止，他们还没有对卡瓦尼发出正式的报价。然而，随着一线射手塔米·亚伯拉罕在周二晚上对阵阿森纳的比赛中受伤，奥利维耶·吉鲁打算离开，这种情况会改变吗？

但是卡瓦尼在斯坦福桥的情况会比他在巴黎时好很多吗？鉴于他从未参加过英超联赛，而且由于语言障碍，他可能会发现英格兰比西班牙更难适应。

这对球员来说是一个不愉快的位置，但这也反映了巴黎圣日耳曼的糟糕，他们将通过后门把他们现代最伟大的球员之一送出俱乐部。

对于一个渴望成为欧洲最伟大的俱乐部之一的俱乐部来说，绝对不能这样去对待一个多年来一直是一个有价值的球员。

在目前的形势下，所有方面似乎都注定要失败，尽管最重要的是巴黎圣日耳曼集团，其作为欧洲超级豪门的地位似乎将在未来几个月受到考验。

内马尔和姆巴佩都和转会西班牙联系在一起，而舒波-莫亭的合同已经到期，而伊卡尔迪也不确定一旦他的租借合同在夏天到期后是否会留下。

体育主管莱昂纳多在转会市场上以他的理性而闻名，但是在这样不愉快的情况下失去卡瓦尼，可能是大规模解散集结在王子公园进攻阵容的开始。

然而，有些人可能会说，这正是一个俱乐部以如此无礼的方式对待自己的英雄所应得的。