人手紧缺仍被挖 伯恩利有意热刺前锋扬森

伯恩利有意热刺前锋扬森，他们有可能仅用1500万英镑转会费就可以得到他。

24岁的扬森此前遭遇脚伤长期缺阵，尽管他现在已经为比赛做好准备，并且队内头号前锋凯恩受伤，但波切蒂诺仍然不打算启用这位荷兰国脚。

扬森在2016年以1700万英镑身价转会加盟热刺。本赛季开始以来，他在热刺预备队中踢了三场比赛，并且在上周的两场比赛中打入1粒进球，奉献2次助攻。

扬森已经拒绝了租借加盟塞维利亚的合同，他更希望永久转会。

中超俱乐部和美国大联盟的俱乐部都对扬森有浓厚的兴趣，他希望离开热刺拯救自己的职业生涯。《邮报》消息，伯恩利有意在冬窗将他带走。

热刺目前遭遇伤病潮，凯恩已经被证实要缺席到3月初，而在上周末击败富勒姆的比赛中，热刺又折损大将阿里。队内另一名前锋孙兴慜目前正在跟随韩国国家队参加亚洲杯。

对阵富勒姆的比赛中，波切蒂诺派上另一名前锋略伦特，然而他在比赛中却打入一粒乌龙球帮助对手取得领先。

比赛最后阶段阿里受伤下场，替补登场的恩库杜助攻温克斯打入绝杀对手的进球。但是恩库杜也是球队的边缘球员，他也很可能在这个冬窗离队。

热刺并不打算改变引援策略，他们将从青训学院提拔年轻球员来填补队内因伤病出现的阵容空缺。