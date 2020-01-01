人手充足 帕拉蒂奇：尤文图斯不太可能在一月引援

近几个月来，俱乐部一直与克里斯蒂安·埃里克森联系在一起，但似乎这个转会窗不会带来太多变化。

尤文图斯经理法比奥·帕拉蒂奇说，意甲冠军“不太可能”在一月引援，同时排除了后卫达尼埃尔·鲁加尼离开的可能性。

热刺球星克里斯蒂安·埃里克森与尤文联系在一起，尤文已经签下了中场德扬·库鲁塞夫斯基，并将他租借回帕尔马，直到赛季结束。

由于埃姆雷·詹、阿德里安·拉比奥和鲁加尼的不确定性，关于他们的离开似乎有更多的传闻，然而，帕拉蒂奇并不期望在这个月的转会窗口期有任何收入。

帕拉蒂奇在2-1战胜罗马之前告诉意大利天空体育：“争夺联赛冠军的竞争很复杂，包括拉齐奥，他们有一支非常强大的队伍，就像他们在对阵我们的比赛中表现出来的那样，而且国际米兰已经在这个夏天购买了很多顶级球员，比如卢卡库、桑切斯、巴雷拉和森西，所以如果他们要进行更多的大手笔投资，那将是一个惊喜。”

“我们相信我们有一个非常有竞争力的阵容，有一段时间你在媒体上说我们有太多的球员。因此，我们似乎不太可能在一月再引入更多。”

“我们正在评估皮亚察，因为他已经受伤了，需要上场时间。我们也在评估他是否可以留下来，如果没有让各方都满意的选择的话。”

鲁加尼继续吸引着来自国外的兴趣，据报道英超球队阿森纳、切尔西和莱斯特城都盯上了这位意大利人。

这位25岁的球员本赛季在萨里手下只在意甲出场一次，在所有比赛中出场三次。

但帕拉蒂奇说：“我现在可以排除鲁加尼离开的可能性。我们需要看看基耶利尼发生了什么。人们往往会忘记他踢过不少比赛，赢得过重要的奖杯。”

“我担心的是，因为鲁加尼是如此安静，彬彬有礼，不会大惊小怪，或者是一个时尚的球员，他被低估了。”