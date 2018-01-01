人情冷暖！赫塞：皇马队友都不回我信息了

曾被誉为C罗接班人的皇马青训赫塞表示以前的队友现在都不回他短信，他承认如果当初对自己严格一些，现在他也不致于一年无球可踢。

皇马青训、昔日的C罗接班人赫塞-罗德里格斯表示他以为自己在皇马有朋友，但是他错了。

现年25岁的赫塞出自皇马青训营，职业生涯期间他共为银河战舰出场98次。不过，在严重的膝盖伤势之后，他变成了球队的边缘人，最终球员选择在2016年离队加盟巴黎圣日耳曼，但这段经历并不成功，近年来他先后被租借到了拉斯帕尔马斯和斯托克城，表现低迷。

由于场内外的一系列问题，赫塞现在已经快一年没有参加正式比赛了，昔日的C罗接班人现在无球可踢，境况实在令人唏嘘，但最令球员本人感到失望的，是那群他以为是朋友的“朋友”。

赫塞说道：“当你离开一支俱乐部的时候，你会意识到很多事情，但这不是批评，每个人都可以做自己想做的事。”

“我以为我在皇马更衣室里有朋友，但我错了，他们已经不再是朋友了，因为他们不再回我的短信，也不问我过得好不好。”

“现在我正在和受伤前指导我的教练一起训练，除了和球队训练之外，我还和这个教练做个人训练，我减了14斤体重。”

“一个月前，图赫尔在团队会议中说我是其他球员的榜样，因为我用努力训练来回应遭弃用的事实，他感谢了我。”

"我最后悔的事就是没有利用好在皇马受伤后的那段时间，我承认如果当年自己像现在这样认真，或许情况会大有不同。"

“然后我来到了巴黎，我接受了手术并缺阵了两个月，我从没有办法稳定地踢上比赛。如果在皇马受伤后我能够严于律己，或许现在就不是这样了。”