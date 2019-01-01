人心不古 帕度抱怨新媒体：聊天群组毒害更衣室

在山楂球场度过了一段不愉快的时光后，这位前西布朗主教练有了一个关于现代更衣室为何如此不稳定的理论。

阿兰·帕度声称，WhatsApp群组要对现代足球中的“有毒”更衣室负部分责任。

帕度在2018年4月被西布朗解雇后就一直没有工作，当时他刚刚接任主教练四个月。到他离开的时候，西布朗已经在英超八连败，排名垫底。

帕度在山楂球场的那段时间，他的球队士气低落，尤其是在“的士门”之后。在巴塞罗那的旅行中，乔尼·埃文斯、加雷斯·巴里、杰克·利弗莫尔和波阿兹·迈希尔被指控在夜间外出时偷了一辆出租车，他们被迫道歉。

帕度在播客节目“埃蒙和领队的一品脱”中对埃蒙·霍尔姆斯说，他在西布朗的日子并没有按照计划进行。他说：“我上一份工作做得不太好，因为我没有像在其他俱乐部那样成功地扭转乾坤。”

谈到管理在现代是如何变化的，他说：“当我还是一名球员的时候，你在训练场上，你认为教练在挑你的刺……你完成了训练，你可能会在淋浴的时候对其他球员说：‘我不太确定那个教练是怎么回事，他为什么要这么做？那是不正常的。’诸如此类。”

“然后你回到车里，回到家，等你睡了一觉，然后回到训练场，一切都结束了。在足球比赛中，你必须快速前进，所以你又没问题了。”

“现在，当球员们离开训练场的时候，他们并没有离开训练场，而是在WhatsApp相互吐槽……那个真正有毒的家伙现在对整个群体都有害了，他把人们带进来。”

“突然，你来到训练场，那里有一种奇怪的气氛……他们都做出了不同于你作为主帅所认为的结果。”

“当然，这完全不受你的控制。你不能渗透进去，你不会真的想要渗透进去，因为那样的话，我猜你会问更多的问题。资深球员和有毒球员现在对更衣室有了更大的控制权。”