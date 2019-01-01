人心不古 帕度抱怨新媒体：聊天群组毒害更衣室
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阿兰·帕度声称，WhatsApp群组要对现代足球中的“有毒”更衣室负部分责任。
帕度在2018年4月被西布朗解雇后就一直没有工作，当时他刚刚接任主教练四个月。到他离开的时候，西布朗已经在英超八连败，排名垫底。
帕度在山楂球场的那段时间，他的球队士气低落，尤其是在“的士门”之后。在巴塞罗那的旅行中，乔尼·埃文斯、加雷斯·巴里、杰克·利弗莫尔和波阿兹·迈希尔被指控在夜间外出时偷了一辆出租车，他们被迫道歉。
帕度在播客节目“埃蒙和领队的一品脱”中对埃蒙·霍尔姆斯说，他在西布朗的日子并没有按照计划进行。他说：“我上一份工作做得不太好，因为我没有像在其他俱乐部那样成功地扭转乾坤。”
谈到管理在现代是如何变化的，他说：“当我还是一名球员的时候，你在训练场上，你认为教练在挑你的刺……你完成了训练，你可能会在淋浴的时候对其他球员说：‘我不太确定那个教练是怎么回事，他为什么要这么做？那是不正常的。’诸如此类。”
“然后你回到车里，回到家，等你睡了一觉，然后回到训练场，一切都结束了。在足球比赛中，你必须快速前进，所以你又没问题了。”
“现在，当球员们离开训练场的时候，他们并没有离开训练场，而是在WhatsApp相互吐槽……那个真正有毒的家伙现在对整个群体都有害了，他把人们带进来。”
“突然，你来到训练场，那里有一种奇怪的气氛……他们都做出了不同于你作为主帅所认为的结果。”
“当然，这完全不受你的控制。你不能渗透进去，你不会真的想要渗透进去，因为那样的话，我猜你会问更多的问题。资深球员和有毒球员现在对更衣室有了更大的控制权。”