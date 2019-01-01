人人都值钱 安迪·科尔：不能用转会费评判万-比萨卡

安迪·科尔支持新加盟的红魔：“阿隆·万-比萨卡的费用很快就会被遗忘。”

老特拉福德传奇人物安迪·科尔在接受talkSPORT采访时表示，阿隆·万-比萨卡正是曼联所需要的那种类型的球员，他很快就会证明俱乐部花的钱是值得的。

这位21岁以下的英格兰国脚即将成为红魔的一员，他在曼联完成体检后被拍到身穿曼联球衣。据悉，曼联已经与水晶宫就5000万英镑的转会费达成协议，这是他在英超联赛踢满一个赛季后的大手笔转会。

这个价格使他成为足球史上身价第三高的边后卫，仅次于拜仁慕尼黑的卢卡斯·埃尔南德斯和曼城的本杰明·门迪。

talkSPORT节目主持人阿德里安·达勒姆称，曼联为这位21岁的球员支付5000万英镑是一个“疯狂”的决定，因为他缺乏经验，甚至还没有为英格兰国家队出场。

但是安迪·科尔相信一旦他回到球场，他的高价将很快被遗忘。这位曼联传奇人物在接受伊恩·亚伯拉罕斯采访时说:“这并不是对阿什利(扬)或安东尼奥(瓦伦西亚)的不敬，因为他们都在右后卫位置上做得很出色，但这名年轻的球员将为曼联效力很多年。他在水晶宫表现得非常好，对我来说，他也是曼联的球迷。现在是个人都能卖很多钱。希望阿隆能去拥抱它。他很快就会意识到曼联不是一个普通的足球俱乐部，这是一个有着伟大传统、伟大历史的俱乐部，它得到了全世界的支持，能为这样一家伟大的俱乐部效力是一种荣誉。对阿隆来说，这是一个巨大的飞跃，上一个赛季他在水晶宫的表现非常好，然后转会曼联。我为这个孩子感到高兴。上个赛季他证明了自己是多么的优秀，他将在曼联得到提升。他会和更好的球员一起踢球。我希望他是本赛季一个很好的开始，希望我们不要再谈论他的转会费，也不要用转会费来评判他。他渴望做到最好。这对他来说真的很好，希望事情进展得很顺利。他是个有天赋的男孩。”