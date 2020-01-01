人为失误 VAR承认没给洛塞尔索红牌是错误决定

阿根廷人本应该被罚出场，但视频助理裁判最初认为这是一次意外。

周六英超VAR承认做出了一个错误的决定，热刺的吉奥瓦尼·洛塞尔索因为对切尔西队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔的鲁莽踩踏而免于被红牌罚下。

切尔西在这场比赛中以2-1获胜，但本来应该更容易一些，因为踩踏阿兹皮里奎塔脚上的洛塞尔索被允许留在球场上。

事件发生在下半场开始后不久，视频助理裁判大卫·库特最初得出的结论是，阿根廷中场的行为完全是意外。

其他球队

这一决定自然激起了切尔西主帅弗兰克·兰帕德的愤怒，而球迷们则为为什么洛塞尔索被允许留在球场上而困惑。

然而，英国BT体育频道的当值评论员杰克·汉弗莱证实，他们已经和斯托克利公园的负责人谈过了，库特举起了手，承认做出了错误的决定。

汉弗莱在推特上说：“我们已经和斯托克利公园谈过了，他们承认他们的决定是错误的，洛塞尔索应该被罚下场。”

职业比赛官员有限公司（PGMOL）是管理英格兰足球比赛官员的机构，该机构随后跟进，将库特的错误归咎于人为失误。

赛后，穆里尼奥对这一事件的反应是典型的辩护，他对媒体说：“我希望这个噪音和VAR杀死我们时的噪音是一样的。”

“对阵利物浦，罗伯逊应该得到一张红牌。同样的裁判，（沃特福德的）卡普埃应该得到两次红牌。”

“为什么他们在对阵利物浦的比赛中犯了错误却没有说出来？”

结果是切尔西仍然在英超联赛中排名第四，现在领先热刺4分，尽管兰帕德很高兴能击败他的前主帅，但他对VAR的失误并不宽容。

“这还不够好，VAR在两场比赛中做出了两个不利于我们的决定。”蓝军主帅说：“当你输了的时候，很难大声喊出来，但是今天每个人都看到了。这是红牌。”

“我不喜欢要红牌，但这对我很不利。我并没有说任何关于裁判的事情，但是VAR是来澄清事情的，这是不够的。”