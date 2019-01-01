亲身体会 达尼洛：萨里在很多方面和瓜帅很相似

巴西球星今年夏天从伊蒂哈德转到安联球场，他与世界上两位最苛刻的教练都共事过了。

在很多方面，萨里和瓜迪奥拉“非常相似”，曾在曼城和尤文图斯效力过达尼洛。

上个赛季，这两名最苛刻的教练是英超联赛上的直接竞争对手。

瓜迪奥拉带领曼城取得了英格兰足球历史上国内联赛的三冠王，而萨里则为切尔西赢得了欧联杯的胜利和联赛前四名完赛的成绩。

在这一成功之后，意大利战术家决定回到他的祖国，执掌意甲冠军尤文。

他在都灵取得了积极的进展，但瓜迪奥拉感觉曼城在2019- 2020赛季初期出现了一些波动，但仍有可能获得更多的重要荣誉。

达尼洛在这个夏天离开了蓝月亮来到斑马军团，他希望这两支球队都能获得更多的荣誉，因为他们是这个行业中最优秀的两支球队。

这位多才多艺的巴西国脚在接受《环球报》采访时，谈到了他对新环境的适应能力，以及他效力过的前两位老板的素质:“都灵和曼彻斯特非常不同。

“粉丝们更有激情，他们会在街上拦住你。我喜欢这样，他们会更深情，更有动力。”

“我逐渐熟悉了这座城市，感觉很好。我已经意识到这里的食物很好吃。”

“在曼彻斯特，我只有很少的选择可以吃得很好。相反，意大利的烹饪文化非常独特。我们必须小心不要长胖！”

“在英超联赛中，比赛要激烈得多，这是无法比拟的。相反，在意大利，它更注重战术和位置。它迫使你思考更多。”

“萨里有现代的想法，他喜欢保持高位防线，他想让我们控球。”

“在这方面，这对我来说并不是一个大的变化，我感到非常放松。萨里和瓜迪奥拉在很多方面都很相似，尤其是他们在战术和跑动上的要求都是一丝不苟。”

“他们会彻底研究对手，以及预测每一种情况所需的行动。”

“在曼城，每一步、每一寸都非常机械。另一方面，萨里更有弹性，给予个人更多的自由。”

“无论如何，他们的模式都是一样的，需要时间来适应。”

“我认为这支尤文图斯，尽管没有和他们在一起很长时间，但他们做得很好，并且在正确的轨道上。”

在2019- 2020赛季的12场比赛中，尤文重新回到了意甲积分榜的首位，但国际米兰只落后一分，看起来将对卫冕冠军构成严重威胁。