亲自阻击巴萨 曼城新援：瓜帅劝说我选择了蓝月亮

这名巴西天才右后卫在一月份与曼城签下了一份加盟合同，瓜迪奥拉在这笔交易中起到了关键作用。

扬·库托承认是瓜迪奥拉劝说他放弃巴萨选择了曼城，此前这位17岁的右后卫曾与西甲豪门进行了深入谈判。

有一段时间，这位天才少年似乎已经确定要前往诺坎普，巴萨已经与他进行了接触，并认为自己在这一争夺战中占据了领先位置。

不过，曼城显然不同意巴萨的想法，他们公开与西甲豪门展开争夺，并赢得了这场球场之外比赛的胜利。最终他们花费600万欧元得到了这位“新阿尔维斯”，而根据协议，未来他的转会费有可能达到1200万欧元。

其他球队

瓜迪奥拉在这一转会中扮演了重要的角色，这位前巴萨主帅的介入让自己老东家的“美梦”变成了“噩梦”。

这位巴西右后卫告诉ESPN：“我和巴萨的谈判很愉快，我想去那里，但后来曼城出现了，并向我展示了他们的想法。”

“一开始，他们想签下我然后再把我租借出去，但后来我和瓜迪奥拉进行了一番交流。他告诉我，我会在一线队踢季前赛，这取决于我。”

“瓜迪奥拉很关心我，他说他很高兴我能来俱乐部。对我来说，这是最好的决定。”

拜仁慕尼黑和多特蒙德也一直在考察扬·库托，他在2019年U17世界杯上的表现吸引了全世界的目光。

他承认，在自己职业生涯的早期，他并没有想到自己会离开科里蒂巴，但他期待在欧洲接受新的挑战。

库托补充道:“我从小就是科里蒂巴球迷。我年轻时唯一的梦想就是成为一名在科里提巴踢球的职业选手。”

“我真的很想在巴西联赛中踢满一个赛季，但不幸的是，这并没有实现。不过我认为我可以成就伟大的职业生涯，我正通过去欧洲踢球来实现我的梦想。”

库托本应在6月3日年满18岁后的夏天与曼城会合，但由于新型冠状病毒疫情的影响，他可能会推迟与蓝月亮的汇合。