亲自下场招募 奥多伊：我希望桑乔能加盟切尔西

这位蓝军边锋说自己和多特蒙德边锋的私交甚好，并希望看到他转会到西伦敦。

卡勒姆·哈德森-奥多伊承认他“非常希望”桑乔在这个夏天加盟切尔西。

本赛季，桑乔在多特蒙德威斯法伦球场的未来一直是人们猜测的焦点，这位英格兰国脚在德甲的出色发挥吸引了世界顶级俱乐部们的关注。

切尔西、曼联和皇马都和这位20岁的球员有所传闻，他在2019- 2020年的所有比赛中为多特蒙德贡献了17粒进球和19次助攻。

其他球队

奥多伊亲眼目睹了这位年轻边锋在英格兰队的出色表现，他说自己和桑乔“一直都很喜欢和对方在一起踢球”。

蓝军球星希望桑乔能够加入他所在的斯坦福桥，这样就能够让他们在俱乐部层面上搭档与合作，他在接受迈克尔·达帕亚的Instagram直播采访时表示：“我和桑乔的关系是疯狂的，我们总是在比较彼此之间谁表现得更好。”

“我们确信我们俩都表现得不错，但显然他要更胜一筹，度过了一个伟大的赛季。”

“我们总是确保彼此都有很好的表现。很显然，他是一位伟大的球员，我喜欢和他一起踢球，他真的是一位伟大的球员。”

“对英格兰来说也是一样，我们已经一起踢了很多年了，所以我们之间的联系一直存在。”

“在青年队的比赛中。我和他对阵过几次。我们还一起为英格兰队踢球，我们之间也一直在互相交流，我们都很喜欢和对方一起踢球。”

“我不知道他是否会来斯坦福桥。当然，如果他来切尔西我会很高兴。”

“我们一直合作得很好，我们一起踢球的方式非常棒。如果他来了，我们的关系还会继续下去。”

据报道，多特蒙德已经在夏季转会窗口开启前为桑乔标价1亿英镑，不过由于新冠疫情的爆发，目前尚不清楚夏季转会市场能否如期开启，也不知道其他俱乐部是否有足够的财力来完成这笔重磅转会。

欧洲各大联赛目前都处于停摆状态，但德甲联赛可能会在5月份恢复，德国各地的俱乐部最近都被获准恢复了小组训练。