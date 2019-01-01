亲历红龙晋级 吉格斯：人生中最美好的一天

这位红魔名宿终于亲身参与了威尔士队杀入欧洲杯决赛圈的全过程，他将这描述为“人生中最美好的一天”。

当地时间昨天晚间，欧预赛最后一轮，威尔士坐镇主场迎战匈牙利。除开已经晋级的俄罗斯世界杯亚军克罗地亚，他们还需要与斯洛伐克竞争小组另一个直接晋级的名额。

比赛开始前，匈牙利积12分暂列小组第二，紧随其后的威尔士积11分，而第三名斯洛伐克也有10个积分。斯洛伐克最后一轮的对手是已经确定出局，只有1个积分的阿塞拜疆。

不过，伤愈复出的拉姆塞上演梅开二度，顺利帮助红龙军团拿下这场胜利，成为了最后一支晋级2020年欧洲杯决赛圈的球队。

赛后，威尔士主帅吉格斯告诉天空体育：“这太激动人心了。从夏天的两场失利（客负克罗地亚和匈牙利）到现在，小伙子完成反超的方式值得肯定。”

“他们打出了勇气，决心以及能力。这是我人生中最美好的一天。”

拉姆塞此前一直因伤缺阵，这场比赛也是他在本届欧预赛中的第一次首发出场。但他很快就证明了自己与球队早已完美融合。

“他展现出了自己的能力和级别。我们之前都很想念他，但我想迟到总比不到好。”

球员时代，吉格斯并没有为红龙军团贡献过太多力量，他从没有身披威尔士球衣在大赛中有过亮相。

不过这次，他作为主帅亲历了威尔士绝处逢生的晋级之路。他继续说道：“老实说，我之前没敢想过这个事。”

“这是我人生中最棒最棒的一天。我们付出了很艰辛的努力。我不仅有幸拥有了一批如此出色的球员，我的团队也非常完美。”

“我们每一次在卡迪夫踢比赛，那个气氛，球迷们也是我们的一部分。”

2016年在法国，威尔士创纪录地杀入了欧洲杯四强，但0-2不敌最终夺冠的葡萄牙，止步半决赛。