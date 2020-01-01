京多安谈新冠疫情隔离：危机展示了谁才是真正的英雄

这位曼城和德国中场球员支持医护人员应对新型冠状病毒。

曼城中场京多安表示，新型冠状病毒危机向全世界表明，当今世界“真正的英雄”是照顾民众的医护人员，他还曝光了自己在这段与世隔绝的日子里所做的事情。

在全球范围内，已经有近20万人确诊感染了新型冠状病毒，并出现了接近8000例死亡病例，这让许多国家都做出了封城乃至封国的决定。

在新型冠状病毒传播的影响下，世界各地的足球联赛基本都已停摆，2020年欧洲杯也被推迟到了2021年，许多球员出现了感染的状况。

其他球队

“这些危机的日子显示出了谁才是真正的英雄。他们不是足球运动员，也不是运动员。”

“在现在这种微妙的情况下，有许多医生和卫生工作者正在为我们所有人而献出生命。我认为我们应该感谢他们为我们所做的一切，他们拯救了我们的生命。”

当英超不得不进入停摆状态时，曼城正在为冲击欧冠冠军而努力。瓜迪奥拉的球队在做客西班牙时以2比1的比分击败了皇马，这也让京多安对第二回合的比赛充满了希望。

“现在发生的一切意味着所有事情都会好起来的，我已经看到了新的赛事日程表，不过保证每个人的健康才是当前最重要的事情。”

除了这些，京多安还透露了自己在这段时间里是如何保持状态的。

“我们每个人都有自己的训练计划，我会在家里使用健身房，所以老实说，保持健康和训练对我来说不是什么问题。是的，我真的很怀念皮球在脚下的感觉，但是我不认为在家休息会对我产生太大的影响，我会保持状态的。”

“我们都在使用WhatsApp，每天更新，谈论新闻。然后我们每个人都有自己的工作计划。就是这样，我们现在不能再做什么其他事情了，但我们都有联系。”

官方表示英格兰超级联赛将停赛到4月4日，而曼城将在4月5日坐镇主场迎战在积分榜上遥遥领先的联赛领头羊利物浦。但从目前的情况来看，这一恢复日期可能会继续推迟。