京多安：球员会嫉妒我为克洛普和瓜帅都效力过

这位德国中场曾在现代足坛两名最优秀的教练手下工作，他相信自己赢得了同行的羡慕。

曼城中场伊尔凯·京多安觉得很多球员都嫉妒他在瓜迪奥拉和克洛普的手下踢球。

京多安在2011年被克洛普带到多特蒙德，之后两人都从德甲转到了英超。

京多安没有跟随克洛普去利物浦，而是选择了曼城，在瓜迪奥拉的指导下，他在那里不断进步。

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随着克洛普和瓜迪奥拉被公认为世界上最优秀的两位现代教练，这位德国中场承认，他无疑让很多球员羡慕与他们共事。

“他们是世界上最好的两个教练。能在这两人手下都接受过训练是我的荣幸。”

“我想有很多球员嫉妒我，因为他们没有那样的机会。两人在我心中都有一席之地。两人都教会了我很多东西，也是我成功的一部分。”

虽然京多安很享受在多特蒙德为克洛普效力的时光，但这位29岁的球员决定2016年不去安菲尔德。

红军似乎对京多安很感兴趣，但这位球员自己决定要在瓜迪奥拉的曼城里加入一家新的俱乐部和教练。

“我相信生活中的挑战，我总是尝试挑战自己。”他说。

“如果我不走出我的舒适区，我将永远不会改变，永远不会进步。我在尤尔根（克洛普）手下度过了美好的四年，我喜欢他的这个人和教练的身份。但我觉得有了新的东西。”

“我想离开多特蒙德，当我选择新俱乐部的时候，我不想和尤尔根待在一起。这是我不去利物浦的部分原因。”