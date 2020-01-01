京多安：曼城本赛季丢分太多 渣瓜是世界前二主帅

这位德国中场表示，英超卫冕冠军没有达到瓜迪奥拉治下前几年的水平。

伊尔卡伊·京多安承认曼城9次本赛季的英超冠军争夺战中“被利物浦甩在了身后。”

佩普·瓜迪奥拉的球队在2017-18赛季以创记录的100分夺得了当联赛冠军，在接下来的赛季，他们又以微弱的优势在冠军争夺战中击败了利物浦，成功卫冕，红军则以一分之差不幸败北。

很多人都认为曼城将延续自己在英超赛场的统治地位，不过红军在本赛季的29场联赛中赢下了27场，将蓝月亮从霸主地位拉了下来。

其他球队

新型冠状病毒疫情的爆发让利物浦的夺冠庆典推迟了3个月，不过克洛普的球队只需要再拿到6分就可以斩获30年以来的第一座国内联赛冠军奖杯。

京多安承认利物浦已经远远将曼城甩在了身后，并表示自己为曼城轻易丢掉太多积分而感到内疚。

这位曼城中场告诉土耳其媒体Fanatik:“我们在本赛季的英超冠军争夺中被甩在了后面，我们没能像前两个赛季那样表现出夺冠的表现。”

“无论踢的好还是踢的差，我们总会莫名其妙丢一些分。利物浦是在没有丢很多分的情况下达到这个水平的，而我们却不断丢分，所以差距增大到了这一步。”

自2016年从多特蒙德转会曼城以来，京多安一直在瓜迪奥拉的球队中扮演着重要的角色。29岁的他还有幸在威斯特法伦球场为克洛普效力，他认为这两人都是世界足坛“顶尖的两位老师”。

京多安表示：“克洛普和瓜迪奥拉是世界上最好的两位老师。我和克洛普一起度过了四年，他是一位我非常喜欢的老师。他缔造了惊人的团队精神，并以难以置信的形式激励着球员。”

“佩普的战术水平很高。他是一为想知道比赛每一个细节的老师，我还没见过一位老师能像他这样。”

“尽管他们的执教风格不同，但都非常成功，目前他们是世界上最好的两位导师。”