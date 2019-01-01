京多安：曼城与利物浦差距巨大 联赛争夺已经结束

尽管还有半个多赛季的时间，京多安说他的球队必须接受他们不能连续三次获得冠军的事实。

中场球员伊尔凯·京多安表示，曼城连续第三次夺得英超冠军的希望已经破灭。

上周末，曼城在主场遭遇了本赛季的第四场失利，他们在16场比赛后落后领头羊利物浦14分。

在上赛季，京多安是曼城力压利物浦夺冠的关键一员，但他觉得这个赛季球队的标准明显下滑了。

当被问及曼城在周三与萨格勒布迪纳摩的欧冠比赛中离最佳状态还有多远时，京多安告诉英国电信体育：“说实话，还很远。显然这个赛季对我们来说很艰难。在英超联赛中，利物浦和我们之间已经有了巨大的差距。”

“我们不能否认冠军之争对我们来说已经结束了，所以我们必须竞争下赛季的欧冠资格。说实话，这很令人失望。而且，在赛季的早期，我们还不习惯有这么大的差距。”

瓜迪奥拉的球队在2017-18赛季以创纪录的100分赢得了英超联赛冠军，并在上一赛季以98分的成绩卫冕成功。

京多安并不觉得曼城的气氛有什么明显的不同，但他承认这可能被解释为自满或迟钝的表现。

“我不觉得团队的活力比以前差了。我认为它仍然是相似的，”他说：“也许这也是个问题，太相似了。也许需要改变一下了。

“说实话，我真的不知道，我只是认为接下来的几周将向我们展示并向我们证明正确的道路。如果你不知道挫折、愤怒和失望的感觉，我有时会问自己：‘成功真正的价值是什么?幸福的价值是什么?’显然我们需要这些情感。”

曼城以C组头名的身份进入了欧冠16强，京多安很乐观，他的球队本赛季在欧洲仍然可以尝到胜利的滋味。

“没有人说如果你在英超不成功，你就不能在欧洲冠军联赛中成功。”他补充道：“在欧洲冠军联赛中，所有的机会都是开放的。”