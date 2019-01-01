还是瓜帅好 京多安：当年差点去了拜仁而不是曼城

京多安在2016年离开多特蒙德加盟曼城，他曾随多特蒙德打入2013年欧冠决赛。

伊尔凯·京多安表示，在他以2100万英镑（合2300万美元/ 2500万美元）转会至曼城之前，他差点加入拜仁慕尼黑。

京多安在2016年离开多特蒙德加盟曼城，他随多特蒙德打进了2013年的欧冠决赛。

他透露他当时正和德甲冠军商谈加盟事宜，当时拜仁还是在瓜迪奥拉的执教下，不久之后他们都来到了阿提哈德球场。

“让我们这样说吧——我的消息来源会证实，今天我坦率地说，那时我在与拜仁慕尼黑进行谈判。”京多安告诉SZ。“但我们因为不同的原因没有走到一起。现在我对曼城很满意，我不认为现在有哪个俱乐部我能比它更好，也没有哪个队的教练比它的更好。”

当被问及他与德国国家队球迷的关系时，这位曼城中场表示，他可以理解为什么最近有那么多球员因伤缺阵，而球迷们却对他身穿德国战袍不感兴趣。

“是的，我觉得自己有点被低估了。”他说：“但我也明白，我错过了太多。国家队的人都在看大赛的表现，我只参加过2012年的欧洲杯和2018年的世界杯。

“现在只有两个中场的位置，约书亚·基米希望是防守部分，托尼·克罗斯是进攻部分。”京多安说：“我认为我有能力帮助球队。”

2016年12月，刚进入英超不久，京多安在与沃特福德的阿姆拉巴特的碰撞中膝盖受伤，错过了9个月的比赛。第二年9月，他终于重返赛场，并帮助曼城赢得了2018年和2019年的冠军。