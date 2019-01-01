京多安：就算输给利物浦也不意味着争冠结束

如果在安菲尔德输球，这支排名第四的卫冕冠军将落后红军9分。

伊尔凯·京多安相信曼城不会退出卫冕英超冠军的竞争，即使他们在周日被利物浦击败。

如果在安菲尔德输球，曼城将会跌至积分榜第四位，且落后利物浦9分。

曼城在直接对话中击败利物浦，在今年1月的交手前，如果利物浦获胜，他们的优势将会扩大到10分，但最终曼城以2-1获胜。

这位德国国脚认为他的球队仍然有生命力，即使利物浦扩大了他们在积分榜上的领先优势。

京多安说：“还有很多比赛要打。如果利物浦赢了，人们会说9分太多了。如果我们赢了，人们会说这和我们上个赛季一样，当时我们也和榜首有很大的距离。事实是，现在下结论还为时过早。我们还有6个月的时间来参加世界上竞争最激烈的联赛，从现在到赛季结束，我们不可能预测每一个结果，就像人们不可能预测到目前为止的每一个结果一样。上赛季我们只差一分，所以说结果不重要是错误的，但它不会比我们在本月晚些时候对阵切尔西或纽卡斯尔时更重要，因为人们的注意力都在这场比赛上。”

“利物浦目前是联赛榜首，但我们的球迷知道我们会战斗到最后，每一场比赛，每一个赛季都是这样；一些俱乐部最光彩的时刻就是这样到来的，所以周日将是重要的，但是在11月什么都没有定论。”

“没有多少球员有机会同时为这两个主帅效力，所以这是我非常自豪的事情。”这位德国国脚说，他曾于多特蒙德在克洛普手下效力。