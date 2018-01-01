京多安声援斯特林：我知道种族歧视带来的伤痛

曼城中场在今夏随德国队征战世界杯期间，曾因土耳其血统而遭到球迷的攻击。

曼城中场京多安支持他的队友斯特林并表示他知道遭受种族歧视是什么滋味。

在上周末曼城0:2负于切尔西的比赛中，斯特林据称是种族歧视的受害者，俱乐部、足总和伦敦警察厅都对此事展开了调查。

事件发生后，球员本人在Instagram上晒出了自己的照片，他说，他认为媒体对待英国黑人球员的方式让他面临的困境越发雪上加霜。

斯特林的这一回应得到了球员、教练和媒体的支持。

京多安也曾经历过种族歧视，他和厄齐尔都曾在2018年世界杯为德国效力期间因土耳其血统而受到攻击。

今年5月，两人会见了土耳其总统埃尔多安并合影留念。此举遭到了土耳其球迷乃至一名德国政客的谴责和辱骂。

当京多安认为可以继续留在德国国家队的时候，厄齐尔抨击了他在德国足协受到的待遇，并退出了国家队。

京多安引用那次经历，对那些支持斯特林的人表示支持。他说，这是困难的，但是他们必须坚持下去。

京多安说：“我们必须解决这个问题。这并不容易，因为夏天的时候我也经历过。我知道那种感觉，很痛。”

“但最终我们别无选择，只能保持强大，努力度过那段时期，努力在球场上做到最好。是的，保持成功才是最重要的。”

当被问及斯特林在事件发生后的日子里表现如何时，京多安说他的队友处理得很好，并赞扬了切尔西的反应。

“他一直很正常。我认为他已经通过Instagram表达了自己的观点，并就此发表了声明。我不知道是否还有更多要说的，但这显然是不属于世界任何地方的东西。”

“我想这周他得到了很多支持。我认为切尔西的反应也不错。这是我们都必须为之奋斗的事情;我们每个人都必须发挥自己的作用，使之更好地造福于每一个人。”