京多安回忆德比精彩进球：没意识到这球这么棒

德国中场已经准备好迎接另一场特殊的德比，12个月前，他的进球为连续44次传球画上句号。

瓜迪奥拉不相信在球场上可以找到完美。

但是伊尔凯·京多安在上赛季曼彻斯特德比中的最后一个进球可能是他最接近的目标。

在1分55秒的时间里，曼城在阿提哈德球场没有让邻居曼联碰到球。每名外场球员在44次传球中至少有一次触球，曼城试图突破曼联的防守。

京多安触球五次，然后他在四名后卫的后面突入，立刻接应贝尔纳多·席尔瓦的传中，将球踢过大卫·德赫亚。

“我认为那个进球最让人高兴的人应该是主教练，因为那正是他想要的，”京多安告诉够力足球：“他是如何看待足球的，他是如何希望每个人都参与进来的——我很确定他喜欢那个进球。对球员来说，这很有趣，因为当你在球场上的时候，你想要参与其中。这是一场精彩的比赛中的精彩时刻。”

京多安甚至没有意识到这个进球的精彩，直到比赛结束后，他和队友们在更衣室里一起观看了比赛。

“我甚至没有意识到这是一个多么好的进球。”京多安承认：“这么多次传球之后，我都没有意识到。我和其他人一样看了比赛。但这表明我们的阵容和我们的打法都很有质量。

“我认为这样的目标对球队有好处，对球队的能量有好处，也显示了每个人都很投入。这不是你能真正计划的事情，这只是发生的事情。但那是一个精彩的时刻。”

尽管曼联现况不佳，但是京多安说德比仍然是一个特殊的场合，曼城不能轻视他们的对手。

“我觉得这是一场重要的比赛，因为两家俱乐部之间的竞争和历史，所以我仍然觉得这是一场精彩的比赛，这将是一场值得观看的精彩比赛。”这位德国国脚补充道：“德比总是特别的，过去的经历告诉我们为什么比赛总是特别的——什么事都有可能发生。很明显，我们的目标是在主场赢得比赛。这将是一场值得观看的精彩比赛。”