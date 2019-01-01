京多安否认离开曼城：我没有和多特蒙德接触

关于曼城中场京多安将会离开阿提哈德球场的猜测不绝于耳，但他否认了离队的计划。

曼城中场伊尔凯·京多安声称他还没有和多特蒙德就可能重返俱乐部进行过接触，关于延长在阿提哈德的合同的谈判也在进行中。

这位28岁的球员在2016年离开了威斯特法伦球场，加盟瓜迪奥拉的球队。自那以后，他已经为俱乐部参加了100多场比赛。

在过去的三年里，这位德国国脚帮助曼城赢得了两个英超冠军，两个联赛杯和一个足总杯冠军——在他们最近的三冠王征战中表现突出。

然而，京多安的合同只剩下一年了，有人暗示他可能会在夏季转会窗口期间寻求转会。

回归多特蒙德的可能性一直在讨论中，但他坚称关于他未来的传闻没有实质内容。

周二德国在欧洲杯预选赛中战胜爱沙尼亚后，京多安发表讲话，否认了德甲转会的可能性，并透露他将在季前赛期间与曼城官员会面。

“我会知道的，我什么都不知道，我没有和任何人说过话。”他表示：“我们会在夏天进行会谈，然后再看情况。我对曼城并无不满，这就是为什么我不会说我真的想离开，因为俱乐部想延长我的合同。”

瓜迪奥拉之前曾将京多根描述为“无论从哪个角度看都是一个不可思议的球员”，在曼城取得巨大成功的2018-19赛季，他的全面性被证明是至关重要的。

这位德国球星本赛季出场40多次，无论是作为组织者还是作为一名正统的中场球员，他都给人留下了深刻的印象，同时他还为英超冠军贡献了6粒进球。

曼城的目标是在下个赛季获得英超三连冠，但是欧冠是瓜迪奥拉的首要任务。自从2011年带领巴塞罗那夺冠以来，这位西班牙主帅还没有赢得过欧冠冠军，京多安在首发阵容中的持续表现可能对他目前的球队在2020年取得成功的机会至关重要。