京多安否认点赞托松是出于政治原因：媒体在编故事

这位曼城的中场组织者因为本周在社交媒体上与这条有争议的帖子互动而招致批评，但他为自己辩护。

德国中场球员伊尔凯·京多安被指责在社交媒体上点赞土耳其前锋托松，并坚称自己只是在“支持”朋友。

埃弗顿前锋托松在周五土耳其1-0战胜阿尔巴尼亚的比赛中攻入制胜一球，他和队友用军礼庆祝胜利。

这些举动被广泛解读为支持土耳其武装进攻叙利亚境内库尔德人的表态。

托松随后在社交媒体上发布了一张庆祝活动的照片，京多安和他的德国队友埃姆雷·詹点赞。

但曾被拍到与备受争议的土耳其总统埃尔多安在一起的京多安坚称，他并不是通过与托松的帖子互动来发表政治声明。

他还表示，他和詹被媒体挑出来“很遗憾”，他认为媒体的目标是点击量，而不是高质量的内容。

“现在写的东西就是为了无耻地博取点击率。我想我点赞一张和我一起住在曼彻斯特的朋友的照片，他在埃弗顿过得很艰难，几乎没有比赛，然后进了一个球，带领他的球队赢得了胜利。接下来，我相信还有20万人点赞这张照片，足球运动员全世界都有。然后我们两个被挑选出来，编了一个故事。这是一个遗憾。这背后绝对没有政治意图。埃姆雷和我都坚决反对任何形式的战争和恐怖主义，无论它发生在世界的哪个地方。这就是为什么这只打算纯粹支持我们的朋友。”

托松本赛季在埃弗顿只踢了35分钟，因为主教练席尔瓦更喜欢让多米尼克·卡尔维特-勒温和莫伊斯·基恩作为他的中锋。

这位28岁的球员于2018年1月从贝西克塔斯加盟太妃糖，当时是萨姆·阿勒代斯执教，但自那以后，他在40场联赛中只有8粒进球和3次助攻。

在夏季转会窗口期间，托松曾与贝西克塔斯有过回归土耳其的传闻，但这一传闻从未成真。