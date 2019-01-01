亨德森：英超争冠不止我们和曼城

红军队长相信英超联赛在2019- 2020年不会是一场双雄争霸的比赛。

利物浦队长亨德森强调利物浦本赛季将有比英超冠军曼城更多的竞争。

上赛季曼城和利物浦分别获得英超和欧冠冠军，外界普遍预计双方将在2019- 2020赛季再次争夺国内和欧洲冠军。

这将从周日在温布利举行的利物浦和曼城之间的社区盾比赛开始，但是亨德森不认为红军能够对这群追逐者感到自满。

亨德森说:“每个人都会谈论利物浦和曼城，因为他们赢得了联赛冠军，表现非常好，我们赢得了冠军联赛。说起来容易。你必须看看其他球队。他们将会进步。将有比我们和曼城更多的球队参赛。但你必须非常尊重他们，因为他们背靠背赢得了英超冠军。这太难了。他们不断提高自己的水平，不断提高球队的水平。所以，我们需要做同样的事情，我认为我们会这样做。球员们饿了。他们想要更多的。他们想继续努力工作，主帅会确保这一点。我们有优秀的资深球员。我们必须专注于未来，为所有的奖杯不断挑战。”

虽然欧冠决赛对手热刺和其他前六名的球队都希望在赛季末能够再次竞争冠军，但是亨德森对利物浦能够再次争冠充满信心。

“我们没有因为没有赢得联赛冠军而沮丧。”他说：“这对我们来说是一个重要的时刻。我们可以用上个赛季作为动力，让我们在今年的比赛中取得更好的成绩。我们知道曼城有多好，其他球队也会提高。英超联赛太难了。去年的情况表明，我们踢得很好，赢了那么多场比赛却没有赢得冠军。但我们会继续前进，付出一切，不断提高，希望我们能挑战。”