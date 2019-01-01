亨德森：英格兰留在场上就是要虐爆保加利亚

这名三狮军团的中场球员说，他的球队留在了球场上，努力向主场球迷展示自己的实力。

乔丹·亨德森说，他和他的英格兰队友们想让保加利亚在种族主义口号中“遭殃”。

周一的欧洲杯预选赛以英格兰6-0的胜利告终，但由于保加利亚球迷的种族歧视，比赛在上半场被暂停了两次。

赛前的讨论主要集中在三狮军团如何应对突发事件，英格兰主帅索斯盖特让球员们自己决定是否离开球场。

最后，球员们选择留在球场上，亨德森说，他们选择继续比赛的部分原因是，英格兰球员希望主场球迷为他们的歧视“受苦”。

“我显然对我们现在的处境不满意，参与其中不太好，2019年不应该发生这种事，这太令人失望了。”这位利物浦中场说道：“但与此同时，我觉得作为一支球队，我们处理得很好，我们在来到这里之前就已经接触到了它，以防它发生，不幸的是，它确实发生了。所以我们一起讨论，我们决定继续下去，因为如果你离开球场，停止比赛，他们就赢了，真的。我们是这么看的，中场休息时更衣室里传出了什么信息。我们想在下半场虐他们，让他们的球队在球场上遭殃，我想我们做到了。”

亨德森接着称赞了第一次代表英格兰出场的泰隆·明斯，他的第一次代表英格兰出场就被主场球迷的行为给毁了。

然而，亨德森说他相信这位阿斯顿维拉的后卫在这种情况下表现得很好，因为他在面对争议时处理得很好。

“它不应该发生，而且显然会玷污比赛。但与此同时，我认为他处理得非常非常好。他的处子秀有顶级表现，我认为他很出色。这显示了他和球队的性格，这将使我们更强大，毫无疑问。我们一直在一起，就像我们应该做的那样，我们之前谈论过这件事，处理得很好，如果有一个球员不想继续比赛，我们就会停止比赛，就这么简单，没有问题。但每个人都想继续下去，我们想让足球来说话。”

亨德森补充道：“我们显然很满意这样的表现，但仍然觉得在这个时代这样的事情不应该发生。听到种族主义的公告，然后整个体育场的嘘声有点奇怪。我相信一定会有办法的。”