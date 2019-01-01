亨德森：英格兰很团结 希望继续取悦球迷

利物浦中场表示，英格兰国家队不会受场外声音的干扰，他们将集中精力，实现目标。

在索斯盖特的领导下，三狮军团重新回到了公众的视野当中。不管是去年的世界杯还是欧国联，他们都顺利晋级到半决赛。

不过对于放弃爱尔兰身份，转投到英格兰阵营的莱斯而言，他的三狮之路除了光芒，还充斥着各种网络威胁。

而另一位球员芒特，小时候是朴茨茅斯球迷。而本周与科索沃的欧预赛比赛场地，正式朴茨茅斯死敌南安普顿的主场圣玛丽公园球场。如果他能够获得上场机会，同样收获的可能还有当地球迷的嘘声。

利物浦队长亨德森对各种质疑早就习以为常，他坚称外部的喧嚣不会给索斯盖特的球队带来困扰。

亨德森告诉《标准晚报》：“我们会彼此支持，我们会为彼此战斗，我们都有着同样的目标。”

“最重要的我们要团结一心，不要让别人对我们，或者我们要做的事产生影响。场外总有人叽叽喳喳，但作为球员，我们只需要考虑场内的事。”

并且就莱斯的问题，亨德森还补充道：“他是个很棒的人，能够拥有这样优秀的人英格兰阵中真是太好了。他一直都是笑着的，渴望学习，希望提高。”

“在另一个比赛日（4-0战胜保加利亚），他表现非常出色，给对方造成了麻烦。他真的是球队一个超棒的补充。同样他具备正确的心态。他能走得很远。我很期待他未来能做些什么。”

三场欧预赛过后，英格兰拿到了小组第一，科索沃将面对的是一支信心高涨的三狮军团。亨德森也希望球队能够继续保住之前争取到的有利条件。

他继续说道：“在世界杯之后，大家之间的关系发生了变化。整个国家都很骄傲，他们都对未来将要发生的事感到兴奋。”

“能否继续保持这取决于我们自己。我们必须继续让球迷高兴，继续赢得比赛。如果我们做到了，所有人都会支持我们，我们会处在一个非常有利的位置。”

“我们会倾尽全力，希望我们能够完成任务，全取3分。”