亨德森：红军对曼城只有尊重 争冠绝非二人转

红军队长并没有忽视切尔西和莱斯特城，因此周日在安菲尔德的比赛将是至关重要的。

利物浦队长乔丹·亨德森坚持说，他和他的队友们对英超联赛的对手曼城“只有尊重”。

“如果我用一个词来概括我们作为一个球队对曼城的感受，那就是‘尊重’。”他在俱乐部的赛刊中写道：“当然，在过去的几个赛季里，我们在国内和欧洲都与他们有过激烈的竞争，但作为一支球队，我们对他们只有钦佩。他们作为一个团队所取得的成就是每个体育界的人都能看到和欣赏的，更不用说足球了。他们是不屈不挠的赢家，他们一次又一次地找到了前进的渴望。”

尽管上赛季曼城险胜利物浦夺得英超冠军，这位英格兰中场说欣赏他们的实力是至关重要的。

他补充道：“我认为，对于一场健康的竞争而言，重要的是你能够认可别人的品质和成就，而不会对自己的作为产生任何不安全感。举个例子，当我们自己和曼城被问及我们更希望赢得英超还是欧冠，或者随后被问及哪个更重要或更令人印象深刻时，我从来都不明白。”我敢打赌，不管在更衣室里有没有麦克风，答案都是一样的：我们想赢得一切。”

然而，他不相信争冠只局限于他们，莱斯特城和切尔西也不是局外人，他们目前分列第二和第三。

“切尔西目前给人的印象是不可思议的，我可以想象他们在英超联赛中一路紧逼我们，并在杯赛上走得很远。我们已经和他们踢过两次了，在联赛和超级杯，他们绝对有球员和方法可以一直走下去。”他警告说：“同样，莱斯特城不久前在安菲尔德给我们带来了一场艰难的比赛。他们仍然有拥有夺冠的第一手经验的球员和工作人员，我看到他们的组织中没有太多的弱点来阻止他们跟上步伐。”

“任何认为这仅仅是两支球队之间的事情的人都是错误的，在我们的更衣室里，我们当然不会愚蠢到落入这样的陷阱。”

利物浦在周日的比赛前领先第二位的莱斯特城5分。