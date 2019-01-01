亨德森：球队靠心态致胜 克洛普改变了球队很多

红军在对阵托特纳姆热刺的比赛中后来居上，回到了英超联赛的胜利之路。

乔丹·亨德森赞扬尤尔根·克洛普在利物浦培养了“梦幻般的”心态，使他们能够后来居上，在安菲尔德以2-1击败托特纳姆热刺。

哈里·凯恩在47秒的进球帮助客队领先于联赛领头羊，后者在第52分钟亨德森扳平比分之前，一直在努力突破热刺的防守。

萨迪奥·马尼在禁区内被塞尔日·奥里耶侵犯，穆罕默德·萨拉赫点球破门，帮助红军赢得了本赛季10场英超联赛中的第9场胜利。

当被问及是什么让利物浦从困境中走出来时，亨德森的回答只有一个词，他告诉天空体育：“心态。”

“过去几年都在成长。主教练改变了我们很多，整个球队的心态都很好。无论何时我们面对逆境，我们都会振作起来，我们需要坚持到赛季结束，因为不是一切都会顺利的；像今天这样的日子会很艰难。但关键是要挺过去，互相督促，始终相信对方。”

马内承认他发现了赢得点球的机会，并博得奥里耶犯规。这位塞内加尔国脚也表达了他想要取代曼城并夺取英超冠军的愿望。

马内描述了他在0-1落后时的情绪，他说：“我在想，‘我们会逆转的。’作为一个团队，我们努力互相推动，创造机会，最后我们进了两个球，今晚值得获胜。”

“说实话，我认为这是一个明显的点球。我知道他（奥里耶）要去抢球，所以我试着把脚放在球和他中间，对他来说太不幸了，对我来说太幸运了。每一场胜利都是一个重要的时刻，这对我们来说很重要，因为我们知道需要什么，我们知道在追求什么。我知道现在说这个有点早，但是错了吗？我们想赢得冠军。”