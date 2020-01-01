亨德森：每一次失利都激励着利物浦 未来我们能赢得更多

红军队长已经拿到了欧冠和世俱杯的冠军，在经历了在安菲尔德的失利后，他们正期待着下一座奖杯。

亨德森承认，在安菲尔德的每一个人都决心建立起另一个王朝的时候，输掉与皇马的欧冠决赛让他们学到了很多，对成功变得更为渴望。

在2019年举起冠军联赛桂冠之前，红军已经连续七年没有拿到过重要的冠军奖杯。

而他们等待国内联赛冠军的时间则更长，截止到2020年已经达到了30年。

其他球队

不过克洛普的球队已经在本赛季的积分榜上领先了卫冕冠军曼城25分，只需要两场比赛就能终结球队30年的等待。

亨德森认为，近年来在国内联赛和欧洲赛场上的失利，教会了利物浦如何超越自我，再次成为各项赛事冠军的有力争夺者。

红军队长在接受俱乐部官方网站的采访时表示:“之前失利确实是如今成功的一个很大的因素。”

“不仅是2018年的欧冠决赛，还有我们过去几年参加的决赛——对阵塞维利亚的欧联杯决赛，还有输给曼城的联赛杯决赛。”

“所有这些你都可以从中学到的东西，这也会让你更加渴望纠正错误、提高自己。”

“每次我们面对逆境时，我们都能以一种很好的方式恢复过来。”

“这只是一个继续这样做的例子，我们知道我们会设法赢得一些东西的时候。谢天谢地，冠军奖杯在去年终于来了。”

利物浦也从克洛普的工作中受益，德国教头组建了一支明星云集的球队，亨德森认为红军在过去的12个月里一直处于最佳状态。

他补充道:“绝对是的，我们拥有很多优秀的球员，但是他们场下的为人，我们更衣室内的氛围，我们之间的关系是多么接近，而且不仅仅是球员之间，还有与工作人员之间也是如此。”

“球迷们当然也是不可思议的，所以我们真的是一家了不起的足球俱乐部。在过去的几年里，我们踢出了一些不错的比赛，也经历了一些非常艰难的时刻，但也经历了非常美妙的时刻，我太激动了，看看我们的团队，所以我非常期待这家俱乐部的未来。因为我知道我们会继续付出一切，不断完善和不断学习。”

“如果我们能够延续这种表现，那么我们没有理由不能在未来取得更多的成功。”