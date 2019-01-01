亨德森：曼城就是榜样 我们也想每赛季赢下多个奖杯

利物浦中场希望俱乐部每赛季都能赢下无数冠军奖杯，以此与瓜迪奥拉率领的曼城进行抗衡。

根据够力足球英国站的最新报道，利物浦中场亨德森表示自己希望看到利物浦能够和曼城一样，开启每赛季赢得多个冠军奖杯的模式。

北京时间6月2日凌晨3点，利物浦将在万达大都会球场对阵同联赛豪强热刺，届时他们有望终结2012年夏天至今的冠军荒。

相比于近几个赛季强势崛起的曼城，利物浦已沉寂多时，要知道蓝月亮本赛季赢得了国内联赛三冠王，其中还包括卫冕英超冠军。

“曼城本赛季赢得了3座冠军奖杯，这也是我们想要（达成的目标）。我们不想在每赛季只拿下一个冠军或一座奖杯，我们一赛季比一赛季赢得更多。”

“不妨看看曼城，他们并没有在拿到一座奖杯后就停下脚步，而是每个赛季收获2-3座奖杯。这正是一家俱乐部真正该做的，不管怎么说，这就是目标。”

利物浦在本赛季的联赛冠军争夺战中惜败于曼城，尽管他们得到了创记录的97个积分。在亨德森看来，既然无法改变联赛的结果，那么唯有充分利用自己在万达大都会球场的机会。

“我们已无法改变本赛季英超的现状，但我们可以改变自己在欧冠决赛中的表现。我们近些天都很失望，但是足球变化很快，我们必须重新保持专注，没有什么比欧冠决赛更能让你集中精力了。”

“这对于我们而言是一个显而易见的好机会，我们真的很想在赛季结束时拿到一座奖杯。如果这一切未能达成，我们会很难接受这个结果，不过与此同时，我们依旧会期待下赛季会发生些什么。”