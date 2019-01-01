亨德森抨击保加利亚教练对种族主义的否认

利物浦中场对保加利亚主帅的评论感到很生气。

英格兰队在索菲亚6比0战胜保加利亚获得2020年欧锦赛资格赛胜利后，保加利亚主教练巴拉克夫并没有直接谴责种族主义者辱骂英格兰球员的行为，而亨德森要求后者道歉。

周一，在索斯盖特的球队轻松取胜期间，比赛在半场结束前两次暂停。索斯盖特在瓦西尔·列夫斯基国家体育场发表演讲，敦促人们停止种族主义的叫喊，随后一些保加利亚球迷被赶出了球场。

英格兰球员向比赛裁判通报了这种歧视行为，在某一阶段，这种行为似乎被禁止。而拉什福德首开纪录，随后巴克利和斯特林梅开二度，最后凯恩的进球结束了这场进攻盛宴。

亨德森在其中一次暂停中与巴拉克夫发生争执，而他听到这位53岁的赛后表示,种族歧视的指控必须有证据，反而他选择批评英格兰球迷的行为和赛前聚焦于一个潜在的种族歧视事件。

“我和他们的主帅说了几句话。这是不可接受的，我们需要做些什么。”利物浦队长说。

“他现在需要道歉，真的，代表球队和球迷。他知道发生了什么事。他曾问我这有什么问题。”

“当我告诉他发生了什么事时，他竟然不理解，真是令人费解。希望他可以道歉，因为任何看这场比赛的人都会感到恶心。”

亨德森在推特上写道：今晚一些观众的行为让我感到非常恶心，但我为我们的每一位球员和工作人员感到骄傲，我们团结在一起。感谢所有远道而来的球迷的支持。”

英格兰队讨论了是否应该在中场休息后重新开始比赛，亨德森对所发生的事情感到愤怒，但为他们面对逆境时的团结反应感到自豪。

他说：“我很生气，他们是我的队友，我的朋友，我认识他们很久了，我们共用一个更衣室。”

“这太令人震惊了。我一度很生气，但比赛还在继续，你必须把注意力转移到比赛中。”

“中场休息的时候，我们谈到了这件事，我们想继续比赛。如果一个人说他们不想出去，那么我们就不会继续比赛，就是这样。

“但每个人传达的信息是，我们想对手们受苦，不能让他们赢球。我觉得我们做得很出色。”