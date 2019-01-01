亨德森：德赫亚走后 我可以成为曼联的一门

老特拉福德青训学院的一名毕业生已经在租借期间证明了他的价值，他相信自己已经为红魔一线队的角色做好了准备。

迪恩·亨德森认为他应该在曼联踢球，因为大卫·德赫亚的未来仍然充满不确定性。

一个22岁的青训毕业生仍然在等待红魔的处子秀。

到目前为止，他在租借到什鲁斯伯里、格里姆斯比和谢菲尔德联队期间积累了丰富的经验。

离开老特拉福德让他展示了自己的天赋，成为英格兰U21国家队的一员，并帮助谢联队晋级英超。

关于在2019- 2020赛季重返布拉莫尔巷的问题一直在讨论中，但是亨德森相信他有能力在他的母队中占据一门的位置。

亨德森在接受采访时谈到:“这听起来令人难以置信。”

“这是我小时候的梦想，也是我一直以来的梦想。你总是在电视上看英超联赛，知道明年可能是我，我已经等不及了。”

“无论是在曼联还是谢菲尔德联队，无论在哪里，我都有足够的实力成为一名英超门将=我应该得到那个机会。”

“很难说是在哪里。但是我认为我现在应该在曼联踢球吗？是的，我就是这么想的。”

“我认为我已经足够好了，我会以积极的方式帮助球队。”

“如果不是这样，我相信我可以回到谢菲尔德联队，踢一个赛季，然后我将向曼联证明他们所缺少的。”

夏季的离开可能为亨德森打开了在曼联的大门。

德赫亚还没有和红魔续约，他的合同将在2020年夏天到期。

亨德森已经准备好了，如果需要的话，他补充道:“我愿意献出我的右腿为这家足球俱乐部踢球。”

“这是我从小作为一名粉丝时的梦想。”

“我只知道我在幕后努力工作，等待任何时间会出现的小机会。如果真的这样，我将在未来10到15年内坚持为球队效力。”

目前，亨德森正专注于英格兰的国际赛事。

爱迪·布思罗伊德的球队将在周二与法国队展开U21欧洲杯的序幕战。