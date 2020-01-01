亨德森将火线复出欧冠生死战 阿利松将缺阵

克洛普透露自己的队长将会重返赛场，出战这场欧冠关键战，而罗伯逊同样渴望复出。

克罗普证实，亨德森已经伤愈并准备好回归利物浦，红军队长将在与马德里竞技的关键欧冠比赛中复出。这位英格兰国脚在欧冠16强首回合的比赛中遭遇伤病，此前一直处于养伤状态。

就在他缺阵的同时，利物浦出现了罕见的波动，在英超联赛和足总杯的比赛中都遭遇了失败。

然而，克洛普的球队在上次主场对阵伯恩茅斯的比赛中重新找回了胜利的感觉，他们将在周三回到安菲尔德，并希望能在这里完成另一次激动人心的逆转。

其他球队

亨德森的到来将会帮助球队扭转0比1的落后局面，但是利物浦也不得不再次使用替补门将来填补巴西国门阿利松的缺阵，后者在于埃弗顿的默西塞德德比中遭遇了臀部伤病。

克洛普在接受记者采访时表示:“亨德森已经准备好了。阿利松不会参加德比战。”

当亨德森准备回归的时候，另一位因伤缺阵的关键球员罗伯逊也是如此。

这位苏格兰左后卫在忍受着脚踝的疼痛的同时，还不幸拉伤了腿筋。

罗伯逊在接受采访时表示:“我的脚踝目前感觉一切良好，显然，之前一周的修整帮了我大忙。在上周五，我拉伤了腿筋，但很显然，我现在感觉很棒。缺席与伯恩茅斯的比赛只是一种预防措施。”

克洛普将很高兴能有这两位关键球员在接下来的重要比赛中出场，这是他们卫冕道路上的重要因素。

这位红军教头谈到了自己与西蒙尼的第二回合会面：“现在只是中场休息时间，我们通常会以一种批判的方式来利用他。下半场，我们将从上半场的情况中学习并提高。这次我们又三周，而不是15分钟。这比以前清楚多了，他们现在占据了一些小优势。”

克洛普该谈到了逆转首回合的不利结果和球队所面临的挑战：“他们打进了一球，这有点运气成分，但足球比赛就是如此。0-0会很精彩，但是我们仍然需要进球。这是足球比赛中最大的挑战之一。”