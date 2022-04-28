亨德森和马内攻破比利亚雷亚尔的黄色城墙 利物浦期望再进欧冠决赛

两分零八秒，这就是利物浦将一个棘手的夜晚变成一个壮观的夜晚所需要的时间。

他们还没有进入决赛，但克洛普的球队今天凌晨在安菲尔德举行的半决赛首回合比赛中以2-0击败比利亚雷亚尔后，已经是进入决赛的压倒性热门。

乔丹-亨德森和马内的两连击对黄潜造成了伤害，在上半场的45分钟内，他们似乎发现比利亚雷亚尔的"黄色城墙"像之前尤文图斯和拜仁慕尼黑发现的一样令人费解和沮丧。

这两支豪门已经在比利亚雷亚尔面前倒下，但如果利物浦现在也遭遇同样的结果，那将是一个意外，即使他们下周仍有一场客场的次回合比赛要踢。

利物浦今天拿出了令人信服的统治级表现，他们仍然牢牢掌握着那前所未有的四冠王希望。

埃梅里为他的球队设置了让利物浦感到恼火的战术，但双方之间的水平差距在整个过程中是显而易见的。

事实上，利物浦最恼火的是他们没有在这里杀死比赛，他们当然有机会这样做。

最终，一个2-0的比分对他们来说已经足够了。

第一个进球纯粹源自运气，亨德森从右路传中，皮球越过比利亚雷亚尔门将杰罗尼莫-鲁利的头顶，进入球网。而萨拉赫助攻马内的进球，则是展现了球队高质量的进攻水平。

埃梅里的球队看起来被震撼了。

他们在对阵尤文和拜仁的四场比赛中只丢了两个球，但突然间，他们在一眨眼的时间里就丢了两个球，利物浦无情的强度甚至对一支旨在"长时间处于无球压力之下"的球队来说都太大了。

他们在这里确实做到了这一点。

利物浦几乎拥有四分之三的控球权，有19次射门，10个角球。科纳特和范迪克在比利亚雷亚尔半场的时间比在他们自己半场的时间还长，而阿利森在比赛的大部分时间里都是一个旁观者。

可以说，这场比赛一点也不想之前曼城vs皇马那样有来有回。

然而，结果才是最重要的，人们肯定会看好利物浦在下周晋级决赛。

利物浦拥有一支球队希望拥有的所有质量，蒂亚戈的试探和路易斯-迪亚斯的逼抢奠定了球队基调。这两个人是多么好的一对签约，有水平、有欲望、有实力。

再加上马内，他再次出色地带领球队，以及萨拉赫，他没有得分，但与亨德森和阿诺德在右路造成了混乱，这是一个强大的组合。

在这个夜晚结束时，安菲尔德的扩音系统播放着披头士乐队的歌。

开球前是"黄色潜水艇"，考虑到对手的绰号，这是一个很好的点子，但在比赛结束时，播放的是“我感觉很好”。

利物浦很高兴看到克洛普是他们的人，在下个月结束时，这些球迷和这支球队可以拥有他们梦想的一切。