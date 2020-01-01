亨德森：利物浦进攻出现了问题 球队展现出了积极一面

这位利物浦队长对球队对阵埃弗顿的比赛做出了总结，他认为红军在进攻端表现不佳。

亨德森表示，利物浦对自己在周日默西塞德郡德比中的表现感到“失望”，他认为球队需要更加“冷静”地前进。

克洛普的球队周末在古迪逊公园被埃弗顿0-0逼平，在从新型冠状病毒疫情导致的停赛回归后，他们能重新回到胜利道路上。

利物浦在本赛季的英超积分榜上遥遥领先，不过他们本场比赛的进攻劲头在面对同城死敌时明显不足。

其他球队

尽管如此，利物浦还是很幸运地在比赛中拿到了一分，正如克洛普赛后承认的那样，汤姆·戴维斯在第80分钟击中了门框，差点帮助主队赢得了胜利。

亨德森在对太妃糖的比赛中打满了90分钟，他承认自己的球队在三个月以来的首场比赛中进攻出现了不小的问题。

利物浦队长在接受俱乐部官方网站采访时表示:“我当然认为我们可以踢得更好。我们知道这一点，但我认为我们仍然展现出了积极的一面。”

“我们试着去改变比赛的形式，但是结果很不幸，因为我们想在这里拿到三分。”

“不过我们还是需要看到积极的一面，比如说我们没有丢球，我认为我们在防守端表现得很棒，我们只是在将球送入进攻三区之后表现得有些低迷。”

“我认为当在执行高位逼抢时，我们反击的强度相当不错，我觉得这是很棒的事情。”

“我们队内几位球员不幸遭遇了伤病，希望他们的伤情不是很严重。总的来说，我们必须接受挑战，继续前进，争取在下一场比赛中做得更好。”

利物浦距离30年来的第一个联赛冠军只差5分，但如果不是阿利松在最后时刻扑出对手极具威胁的射门，他们的加冕礼可能会被进一步推迟。

利物浦将在本周三挑战水晶宫，亨德森赞扬了巴西人的贡献。

这位中场补充道:“他在整个赛季中的表现都很出色，他出色的扑救让我们保持了零失球，所以这对我们很重要。”

“就像我说的，在进攻三区，我认为我们可以做得更好，更冷静，但我们现在应该会为周三的比赛做好准备。”

“英超的每一场比赛都是艰苦的，每一支球队都是如此。你可以看看我们下一场比赛的对手水晶宫，他们在周六表现得很好，所以每场比赛我们都会很艰难。”

“我们要做的就是尽自己最大的努力去赢得更多的比赛。”

尽管英超联赛已经重启，但这一切都是在没有球迷进入球场的大前提下达成的，利物浦经历了本赛季剩余比赛的第一场，亨德森承认球队还需要时间来适应这一切。

“是的，在空场情况下踢球确实是一种和平时不同的感觉，我认为每一位球队都会产生这样的想法，但是我们仍然需要竭尽全力去适应自己必须在空场的情况踢比赛的事实。”

“我们来到这里踢比赛就是为了赢球，那才是我们该关注的点。”