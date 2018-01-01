亨德森：利物浦已经准备好夺冠

利物浦队长亨德森表示2014年错过英超冠军成为了自己一辈子的阴影，但他认为球队现在已经准备好夺冠，并希望就在这个赛季。

利物浦队长亨德森表示球队已经准备好拿冠军了。

本赛季，利物浦有机会拿到联赛冠军，本轮联赛他们将坐镇主场迎战死敌曼联，目前红军已比红魔多出了16分。

自从1990年起，利物浦就再也没有拿过英格兰顶级联赛的冠军，2014年他们曾非常接近，但杰拉德的滑倒让一切成为泡影。

这件事给亨德森很大的阴影，他说道：“这是一件我一辈子都得承受和记住的事。但现在事情已经过了很多年，利物浦阵容也完全不同了。”

“我不喜欢去看太遥远的过去，我只专注于为这支球队赢得比赛，取得成功并举起奖杯。我觉得我们已经准备好了，我们绝对有潜力拿冠军。”

“我对球员们的才华非常有信心，我相信利物浦在不久的将来就能夺冠，我希望是这个赛季。”

自从2014年起，利物浦就没有在联赛中击败过曼联，亨德森说道：“这很特别，利物浦对阵曼联在全世界范围内都是一场大战，曼联是一支世界级球队，有一名世界级主帅。”

“而且他们还有一些世界级的球员，我都不太记得上一次我们在联赛中击败曼联是什么时候了。或许现在你看到他们排在第六位，你会为他们表现不好而感到意外，但这并不意味着曼联不再是一个威胁。”