亨德森：不关心其他球队 下一场永远最重要

利物浦队长说红军的关注点是他们自己，而不是卫冕冠军。

亨德森强调利物浦并没有把注意力集中在曼城或任何纪录身上，因为红军正在一场接一场地追逐冠军。

尤尔根·克洛普的球队已经在英超取得跨赛季15连胜，目前以5分的优势领先对手曼城。然而，曼城目前正成为媒体关注的焦点，他们在周末以8-0大胜沃特福德，这是近年来最具统治力的表现之一。

亨德森当然对曼城的表现印象深刻，但是利物浦队长说他并不担心其他球队最近的表现。

亨德森说：“关键是我们需要做什么，我们所有的注意力都集中在我们自己身上，我们不能担心任何人，我们的注意力集中在下一个对手身上，而不是其他球队。下一场比赛将永远是最重要的比赛，我们不会担心其他球队。我相信吃瓜群众会考虑其他的结果，显然曼城的表现很好。但是，对我们来说，关键是要表现好，拿分，尽可能多地拿分，看看赛季末我们的表现如何。”

随着利物浦周日在斯坦福桥战胜切尔西，红军成为英超首支开局六连胜的球队，同时也创造了俱乐部客场七连胜的新纪录。

利物浦的纪录似乎越来越唾手可得，尤其是在上赛季与曼城的冠军争夺战和欧冠决赛的胜利之后。

但亨德森表示，最重要的是一次就关注一场比赛，不要担心任何其他的东西。

“赢球很重要，拿到尽可能多的分数，如果你继续这样做，纪录就会随之而来。你不能去追逐纪录，因为它们会冲着我们的表现而来，如果我们继续赢球的话。但是，对我们来说，每次比赛的动力就是三分。切尔西的主场是一个非常艰难的地方，他们是一支优秀的球队，我们必须拼尽全力，付出一切，这显示了我们作为一支球队的价值。这很重要，你需要个性，我们队里有很多个性去战斗，去观察比赛。这很艰难，他们给了我们很大的压力，我们只需要继续赢球，继续得到三分。”