亨利：阿森纳今年必须重回欧冠 否则就是失败

在其他英超对手继续丢分的情况下，亨利警告阿森纳称今年拿不到欧冠资格就是失败。

阿森纳上一轮客场1-0击败狼队，而西汉姆、热刺和曼联等争四对手都没有赢球。曼联在2-0击败布莱顿后上升至第四，但阿森纳比红魔少赛上轮，且只落后4分。

亨利相信，阿森纳必须自2015-16赛季以来首次获得欧冠资格，他告诉CBS体育：“西汉姆没有利用好阿森纳没有比赛的优势，而热刺则从来没有利用过任何优势。”

“但阿森纳必须击败狼队，那是一场重要的胜利，所以接下来还有很多比赛要踢。对我来说，如果阿森纳没有进入前四，这个赛季就算失败，就像我赛季初所说的那样。”

击败狼队让阿森纳止住连续5场不胜的势头，在此期间球队已经从足总杯和联赛杯中被淘汰。如今枪手全力专注于英超联赛，但阿尔特塔坚称球队没有人被欧冠前景所分心。

阿尔特塔在阿森纳击败狼队后说道：“你不知道我们需要拿多少分才能达成目标，但我们需要关注自身，专注于我们正在做的事情，并一场一场好好踢，因为我们不能把目光放得太远。”

“这是重要的三分，尤其是在客场击败狼队，很不容易。我认为狼队和我们排名也非常接近，来到这里以这样的方式赢得比赛，我认为这很好地表明了我们是谁。”

阿森纳目前排名第六，比狼队高出两分，比热刺高出3分。