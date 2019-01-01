亨利被摩纳哥停职内幕 更衣室内球员联手做掉大帝

由于成绩不佳深陷法甲降级区，上任摩纳哥主帅仅3个月的亨利日前被俱乐部停职。据了解，亨利与球员之间产生了不可调和的矛盾。

球踢得棒，不代表执起教鞭就能带队打出好成绩，首次独立带队的前法国球星亨利就面临着这样的窘境。

上任摩纳哥主帅位置仅104天的亨利，日前因为成绩不佳而被俱乐部停职。他带队参加的20场各项赛事中，仅获得了4胜5平11负的糟糕战绩。这支法甲豪门继续排名联赛倒数第二位，保级形势岌岌可危。

根据摩纳哥官方的公示，亨利的主教练权责将会暂时被助理教练帕西接管。

尽管俱乐部没有立即解雇亨利，但是据《Goal》的独家消息称，这位法国传奇名宿极有可能因为与摩纳哥球员发生了不可调和的矛盾，在近日面临被下课的命运。

有匿名摩纳哥球员爆料，亨利曾在更衣室内公然羞辱球员。这位球员说：“亨利曾在一场比赛中因为球员表现不佳而斥责：‘这家伙也值一千万？’，这句话被所有替补球员听到。”

“他还会拿别人做例子，这让很多球员非常恼火。他给人的印象相当傲慢，好像不会考虑别人的意见。”

据了解，摩纳哥的更衣室内已经出现内讧，甚至出现球员逼宫俱乐部希望亨利尽快下课的声音。

在摩纳哥主场1-5惨败斯特拉斯堡比赛中，亨利就因疑似用不堪入耳的言语攻击了某位对方球员的祖母而将面临法国足协的处罚。