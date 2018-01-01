亨利怒火摩纳哥球员：没有欲望是赢不了球的

前阿森纳前锋在周日法甲联赛失利后，直言不讳地批评他的球员们。

在0:3负于里昂后，摩纳哥主教练亨利指责他的球员缺乏取胜的欲望。

这家公国俱乐部在法甲联赛前17场比赛中只赢了3场，目前在积分榜排名倒数第二。

在遭遇了本赛季第十次失利后，亨利非常不高兴地对球员们进行了抨击，批评球队在球场上的表现。

“在欧冠对阵多特蒙德的时候我就说过，即使知道已经被淘汰了，我也很难过，因为你不能那样输。今晚，我们又做了同样的事情。”

“看看前两个进球。在第一个进球时，我们主动让出了球权。”

“第二个进球为我总结了这场比赛。两名球员之间35米左右长距离的传球。我不明白怎么会这样。然后有一个人想集中精力，想得分，而另一个人不想防守。”、

“你可以打四五名后卫，但如果缺乏欲望，就很难赢得一场足球比赛。今晚缺少对进球的渴望。所以，没有借口，没有借口。”

“我认为我们让里昂踢得太轻松了。在失球上，我们有错。我们把比赛搞得太简单了。这是一次沉重的、艰难的失败。最重要的是，当我们犯了太多错误的时候，像里昂这样有很多优点的球队很容易取得进球。”

“我们必须在对甘冈的比赛中做些什么，在去度冬休之前努力走出降级区。”

然而，亨利试图找到一些积极的方面，强调对卡昂和亚眠的胜利，声称在训练中看到了球员们的欲望。

他补充道：“但要试着对我们在亚眠和卡昂取胜的比赛中多了解一些。我知道当你和里昂这样的球队比赛时，当你犯这样的错误时，你会发现你自己马上就有麻烦了，这一点我们都很清楚。但无论如何我们都要保持积极的态度。”

“我每天都在训练中看到球队。我不觉得缺少的是欲望。但我认为，也许在有的情况下，是头脑让我们犯错误。在球场上，我们总是竭尽全力赢得比赛。”

“你必须努力表现，不要放弃。对我来说，当人们在赛后问我球队是否想赢时，这仍然是一个非常糟糕的信号。这一点必须迅速改变。”